أفضل 10 خلطات منزليّة تخلصكم نهائياً من "البثور"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يؤثر ظهور البثور التي تستقر في المسام على الشكل الجمالي للوجه لاسيما صاحبات البشرة الدهنية، وللتخلّص بسهولة من هذه التراكمات المزعجة، يمكنكم الاستعانة بهذه الأقنعة السهلة من حيث التحضير والسريعة من حيث المفعول، بحسب ما جاء بموقع "العربية".

تقشير البشرة بالملح

يلعب الملح البحري دوراً فعالاً في مجال تقشير البشرة، نظراً لما يتمتع به من فوائد مضادة للبكتيريا، ويُنصح بخلطه مع عصير الليمون ذي التأثير المنقّي والمضاد للالتهابات، لتحضير هذا المقشّر، يكفي خلط ملعقة كبيرة من الملح البحري ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الماء الدافئ، يتمّ تدليك هذه الخلطة على بشرة الوجه لمدة دقيقة أو اثنتين ثمّ تُشطف بالماء البارد، يُنصح بالاستعانة بها مرة كل أسبوع أو أسبوعين للحفاظ على بشرة نقيّة وخالية من الزوان.

قناع بياض البيض

يتميّز بياض البيض بخصائصه المساعدة على انقباض المسام المتوسّعة، أما عصير الليمون فينظّف المسام وينقّيها مما يساعد على إزالة الإفرازات والغبار المكوّنة للزوان، لتحضير هذا القناع، يكفي خلط بياض بيضتين مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وتوزيع هذا الخليط على بشرة الوجه ثمّ تركه لمدة 10 دقائق قبل إزالته.

مقشّر العسل والليمون

لتحضير هذا المقشّر يكفي قطع حبّة ليمون إلى نصفين ووضع القليل من العسل عليها (فهو يُرطّب البشرة، يُفتّح لونها، ويجعلها أكثر إشراقاً) بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من السكر (ذي المفعول المقشّر)، ثمّ يتمّ تمرير نصفي حبة الليمون على البشرة بحركات دائريّة للتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها وتنظيف مسامها بالعمق.

قناع الكركم

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للبكتيريا ومفعوله المزيل لشوائب البشرة، لتحضير هذا القناع يكفي استعمال ملعقة صغيرة من بودرة الكركم وملعقتين صغيرتين من الطحين، أضيفوا إليها 5ملاعق كبيرة من الحليب السائل، وملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، طبّقوا هذه الخلطة على بشرة الوجه لمدة 15 دقيقة للاستفادة من ميزاتها المغذّية، المرطّبة والمنقّية للبشرة.

مقشّر "الغاسول" المغربي

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يُعرف "الغاسول" المغربي بكونه من أنواع الطين المفيدة جداً للعناية بالبشرة والشعر، لتحضير هذا المقشّر، يكفي خلط ملعقة كبيرة من الغاسول مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد ذي المفعول المنقّي، يتمّ تدليك هذه الخلطة على البشرة لمدة دقيقتين قبل شطفها بالماء؛ أما نتائجها فتكون فوريّة في مجال تنقية البشرة وتنظيف مسامها بالعمق.

قناع معجون الأسنان

قد تبدو هذه الطريقة غريبة في التخلّص من الزوان، ولكنها أثبتت فعاليتها في هذا المجال، يكفي خلط ملعقة صغيرة من معجون الأسنان(الذي يتمتع بمفعول منقّ للبشرة) وملعقة صغيرة من الملح البحري مع القليل من الماء، ثمّ مدّ الخليط على مناطق ظهور الزوان على الجبين، والأنف، والذقن ثمّ تركها لمدة 10 دقائق قبل غسلها جيداً وتطبيق كريم مرطّب.

مقشّر بيكربونات الصوديوم

يُعرف بيكربونات الصوديوم أيضاً باسم صودا الخبز، وهو من المواد الشائع استعمالها في مجال العناية بالبشرة، نظراً لمفعولها المفتّح والمزيل للشوائب، لتحضير هذا المقشّر يكفي خلط ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع القليل من المياه المعدنيّة للحصول على عجينة يتمّ فركها على بشرة الوجه لبضع دقائق مما يساعد على تنقية المسام، معالجة حبّ الشباب، وتفتيح البشرة.

قناع رقائق الشوفان

يحتوي الشوفان على مادة "السابونين" التي تتمتع بقدرة منظّفة مماثلة لقدرة الصابون. وهو يُستخدم كمنظّف ومُقشّر طبيعي للبشرة، لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من رقائق الشوفان مع القليل من الماء الدافئ للحصول على عجينة، يكون قوامها معتدل الكثافة، مما يُسهّل مدّها على البشرة بشكل قناع وتركها لمدة 10 دقائق، للاستفادة من خصائصها المنقّية، والجدير ذكره أن هذا القناع يناسب كافة أنواع البشرات بما في ذلك الحساسة منها.

مقشّر السكر وزيت الزيتون

لتحضير هذا المقشّر يكفي خلط 3 ملاعق كبيرة من السكر الأسمر وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، يتمّ تدليك هذا الخليط على البشرة لمدة دقيقتين قبل إزالته؛ وهو يترك البشرة مشرقة كما يحارب ترهل الجلد.

لاصقات الجيلاتين

تقوم هذه اللاصقات بالتقاط الإفرازات، وبقايا الماكياج، والغبار المسببة للزوان أما تحضيرها فسهل جداً، يكفي خلط ملعقة من الجيلاتين البودرة مع ملعقة من الحليب السائل، وتسخين الخليط على نار هادئة حتى يذوب الجيلاتين بشكل نهائي ويتحوّل المزيج إلى عجينة، تُترك حتى تبرد قليلاً، وتصبح جاهزة للتطبيق على أماكن ظهور الزوان، على أن تُترك لبضع دقائق قبل إزالتها.