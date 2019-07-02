ميلي بوبي براون تبدو كراقصة باليه في فستان وردي

بدت ميلي بوبي براون لافتة بفستان وردي من توقيع "رودارتيه" وذلك في العرض الأول للموسم الثالث من المسلسل الشهير "سترينجر ثينغز" ليلة الجمعة الماضية في لوس أنجلوس.

وسارت الممثلة الشابة على السجادة الحمراء مرتدية فستانا حريريا ورديا غنيا بالكشاكش من الأورجانزا، والذي نسقته مع صندل بكعب عالٍ Leticia بلون وردي فاتح من تابيثا سيمونز، تميز بحزام على الكاحل ويبلغ سعره 645 دولارًا.

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ورافقت براون بقية زملائها بما في ذلك نوا شناب، الذي ساعدها خلال الحدث، إذ أمسك بكاب فستانها المتدفق، مرتديا زيا كاملا من توقيع العلامة الإيطالية فندي.

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وارتدت زميلتها الممثلة سادي سينك زيا باللون الوردي لحضور العرض الأول، نسقته مع صندل كوكو من صوفيا ويبستر والذي تميز بكعب مزين بالكريستال.

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