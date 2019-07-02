محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ تحتاج البشرة في فصل الصيف إلى كريم ذي مواصفات خاصة للعناية بها وحمايتها جيدا من المخاطر والأضرار المحتملة. وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر أن البشرة تحتاج في الصيف إلى كريم عناية خفيف وغني بمواد الترطيب؛ نظرا لأنها سرعان ما تتعرض للجفاف بسبب أشعة الشمس والماء. Advertisements وينبغي أن يشتمل كريم العناية أيضا على فلتر للأشعة فوق البنفسجية لحماية البشرة من الشيخوخة المبكرة بفعل الأشعة فوق البنفسجية والأمراض الجلدية الناجمة عن تلفيات البشرة بفعل أشعة الشمس. كما أكدت هوبر على أهمية العناية بالعين والشفاه؛ نظرا لأن البشرة في هاتين المنطقتين أكثر نحافة. ولهاذ الغرض ينبغي استخدام كريم عيون ومستحضر عناية بالشفاه يحتويان على مُعامل حماية من أشعة الشمس (SPF) لا يقل عن 30. ومن المهم أيضا إجراء تقشير للبشرة من وقت لآخر؛ نظرا لأن العرق يجعل البشرة أكثر عُرضة لانسداد المسام والشوائب والبثور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في الصيف.. بشرتك تحتاج إلى هذا الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.