يصاب بعض الأشخاص بما يطلق عليه عمى الألوان ، وهو عدم القدرة على تحديد الألوان، وعجزهم عن رؤيتها، ولا يحدث ذلك مع كل الألوان، وإنما الأساسية فقط وهي الأحمر والأزرق والأخضر، ومن أعراضه كما ذكرها موقع "Daily Medical".

أعراض عمى الألوان

رؤية مجموعة من الألوان معًا، رغم ظهور لون واحد فقط.

عدم القدرة على رؤية جميع الألوان معًا.

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رؤية 3 ألوان فقط مثل الأبيض والرمادي والأسود.

في حالات نادرة يمكن رؤية الأسود والرمادي فقط من الألوان.

أسباب الإصابة بـ عمى الألوان

العامل الوراثي

يلعب العامل الوراثى دورا في الإصابة بـ عمى الألوان.

السن

يلعب التقدم في السن دورا في الإصابة بـ عمى الألوان.

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