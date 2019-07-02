طريقة عمل سلطة الخرشوف في المنزل

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل سلطة الخرشوف، من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من أنواع السلطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل سلطة الخرشوف فلفل ألوان. بصل. ثوم. طماطم. خرشوف. خل بلسمي. Advertisements زيت زيتون. ملح. فلفل أسود. زعتر. عصير ليمون. طريقة عمل سلطة الخرشوف ضعي الخرشوف في ماء على النار حتى يغلى ليخرج منه الرطوبة ثم برِّديه بماء بارد. افرمي ثوم وزعتر وخل بلسمي وزيت زيتون وملح وفلفل. قَطِّعي الفلفل الألوان والخرشوف والبصل والطماطم واخلطيهم. أضيفي خليط الثوم الخل على الخضروات وقدمي السلطة. ​

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