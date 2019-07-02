الكعب المخروطي مثالي للصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أفادت مجلة "وومان" بأن الصندل ذا الكعب المخروطي يعد خيارا مثاليا لفصل الصيف؛ حيث إنه يجمع بين الأناقة والراحة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الكعب المخروطي يجعل السيقان تبدو أطول بصريا، ومن أكثر أناقة وجاذبية، في حين يمنح التصميم المخروطي للكعب المرأة إحساسا بالثبات والاستقرار أثناء المشي، ومن ثم المزيد من الراحة.
وأضافت "وومان" أن الصندل ذا الكعب المخروطي يتألق هذا الموسم بعناصر من اللحاء ليشيع أجواء العطلات الصيفية المفعمة بالبهجة والمرح.
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