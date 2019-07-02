SEO - طريقة عمل كوكيز بالزبدة

تلائم الكوكيز طعام الأطفال، فهي لذيذة ومغذية ومليئة بالطاقة، ويمكن تقديمها يوميا كـ"سناك خفيف" بعد تناول وجبة الغذاء الرئيسية، المكونة من الدجاج، أو اللحوم، مع النشويات والخضروات، وفيما يلي طريقة تحضير كوكيز بالزبدة. المقادير 2 كوب زبدة. 1 و1/2 كوب سكر. 4 صفار بيض. ملعقة صغيرة و1/2 فانيليا. 4 أكواب و1/2 دقيق. رشة ملح. طريقة التحضير يخلط الزبدة والسكر في وعاء كبير. يضاف صفار البيض ويقلب جيدا ثم تضاف الفانيليا والدقيق والملح. Advertisements يشكل العجين كرات متوسطة الحجم. تشكل الكوكيز على هيئة دوائر وتوضع في ورق زبدة. تدخل الكوكيز الثلاجة حتى تتماسك. يسخن الفرن على درجة حرارة 180. يزال ورق الزبدة وتدخل الكوكيز الفرن. توضع الصينية في الفرن لمدة 8-10 دقائق ثم تقدم. ​

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