بـ 7 خطوات بسيطة.. تخلصي من طلاء الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يمكن أن يحدث مانيكير الجيل ضرر للأظافر، إذا لم تتم إزالته بالطريقة الصحيحة، لذلك نقدم فيما يلي مجموعة من النصائح، لإزالة آمنة للطلاء، وفق ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:

1- صقل الأظافر

الهدف من هذه الخطوة هو اختراق سطح الجل برفق حتى يتمكن الأسيتون من امتصاصه بسهولة أكبر.

2- حماية البشرة

يجف الأسيتون بسرعة، لذا من الضروري تطويق المنطقة المحيطة بأظافرك بكريم أو زيت كثيف لحماية بشرتك.

3- نقع الكرات القطنية

املأي وعاءً صغيراً بكمية من مزيل طلاء الأظافر وانقعي 10 كرات من القطن فيه.

4- لف الأظافر بورق الألمنيوم

قطعي مجموعة من رقائق الألمنيوم بحجم 3 بوصات واحدة لكل إصبع. ثم خذي كرات القطن وضعيها على أظافرك، ولفي أصابك بورق الألمنيوم لمدة 15 دقيقة.

5- تحققي من الجل

ألقي نظرة خاطفة تحت ورق الألمنيوم، إذا كان الجل رخواً وبدأ يزول من على أظافرك، فقد حان الوقت لمتابعة العمل.

6- الإزالة

أزيلي رقائق الألمنيوم وابدأي بكشط الطلاء بشكل خفيف عن أظافرك، ويجب أن يزول بسهولة مع كرات القطن.

7- ترطيب الأظافر

ستصبح أظافرك جافة بعد إزالة الطلاء، لذلك يجب غسلها وتجفيفها ثم نقعها لبضع دقائق في زيت مرطب أو تغطيتها بكريم مناسب.

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يمكن أن يحدث مانيكير الجيل ضرر للأظافر، إذا لم تتم إزالته بالطريقة الصحيحة، لذلك نقدم فيما يلي مجموعة من النصائح، لإزالة آمنة للطلاء، وفق ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:

1- تهذيب الأظافر

الهدف من هذه الخطوة هو اختراق سطح الجل برفق حتى يتمكن الأسيتون من امتصاصه بسهولة أكبر.

2- حماية البشرة

يجف الأسيتون بسرعة، لذا من الضروري تطويق المنطقة المحيطة بأظافرك بكريم أو زيت كثيف لحماية بشرتك.

3- نقع الكرات القطنية

املأي وعاءً صغيراً بكمية من مزيل طلاء الأظافر وانقعي 10 كرات من القطن فيه.

4- لف الأظافر بورق الألمنيوم

قطعي مجموعة من رقائق الألمنيوم بحجم 3 بوصات واحدة لكل إصبع. ثم خذي كرات القطن وضعيها على أظافرك، ولفي أصابك بورق الألمنيوم لمدة 15 دقيقة.

5- تحققي من الجل

ألقي نظرة خاطفة تحت ورق الألمنيوم، إذا كان الجل رخواً وبدأ يزول من على أظافرك، فقد حان الوقت لمتابعة العمل.

6- الإزالة

أزيلي رقائق الألمنيوم وابدأي بكشط الطلاء بشكل خفيف عن أظافرك، ويجب أن يزول بسهولة مع كرات القطن.

7- ترطيب الأظافر

ستصبح أظافرك جافة بعد إزالة الطلاء، لذلك يجب غسلها وتجفيفها ثم نقعها لبضع دقائق في زيت مرطب أو تغطيتها بكريم مناسب.