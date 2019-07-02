بـ5 خطوات.. إليك الطريقة الصحيحة لغسل الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

حتى تتأكدي من غسل شعرك بطريقة صحيحة لا تضر بصحته، اتبعي هذه الخطوات أثناء القيام بذلك لتحصلي على الفائدة المرجوة.

فيما يلي 5 خطوات بسيطة تمكنك من غسل شعرك بالشكل الصحيح، وفق ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة "تايمز أوف إنديا":

1- اختيار الشامبو الصحيح

اختاري نوع الشامبو المناسب للشعر، وإن كنت لا تعرفين النوعية المناسبة لشعرك، يمكنك استشارة مصفف الشعر الخاص بك. وعوضاً عن شراء مجموعة شامبو وبلسم في نفس العبوة، يفضل شراء عبوتين منفصلتين من الشامبو والبلسم.

2- بللي شعرك بشكل صحيح

قبل استخدام الشامبو، بللي شعرك تحت الدش لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، فالماء يساعد على امتصاص الشامبو بشكل أفضل، وبالتالي الحصول على الفائدة القصوى منه.

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3- التركيز على فروة الرأس

عند غسل الشعر بالشامبو، ركزي أكثر على منطقة فروة الرأس، للوصول إلى جذور الشعر. أما بالنسبة للبلسم، فيُنصح باستخدامه على أطراف الشعر وليس الجذور.

4- غسل الشعر بشكل صحيح

حاولي الانتظار لعدة دقائق قبل إزالة الشامبو بالماء. استخدمي الماء البارد بدلاً من الماء الساخن لأنه يساعد على إغلاق بشرة الشعر والحؤول دون الإضرار بها.

5- عدم غسل الشعر يومياً

قد يؤدي غسل الشعر يومياً إلى إلحاق أضرار به أكثر مما تعتقدين، لذا حاولي أن تغسلي شعرك من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. وإذا كان شعرك دهنياً فيمكنك استخدام الشامبو الجاف لتنظيفه.