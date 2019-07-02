لمرض الشيزوفرينيا أو انفصام الشخصية أعراض إيجابية وأخرى سلبية، الأعراض الإيجابية عبارة عن أفكار أو تصورات أو أفعال مبالغ فيها إلى حد كبير لا يمكن للشخص أن يعرف ما هو حقيقي منها، وكلمة "إيجابية" تعني وجود (بدلاً من غياب) الأعراض.

يمكن أن تشمل:

الهلوسة

قد يسمع الأشخاص المصابون بالفصام أو يرون أو يشمون أو يشعرون بأشياء لا يقوم بها أي شخص آخر.

أنواع الهلوسة تشمل:

السمع

يسمع الشخص غالبًا الأصوات في رؤوسهم. قد تكون غاضبة أو عاجلة وتطلب أن تفعل أشياء. يمكن أن يبدو وكأنه صوت واحد أو الكثير.

بصرية

قد يرى شخص ما الأضواء أو الأشياء أو الأشخاص أو الأنماط. غالبًا ما يكون أحباؤهم أو أصدقاؤهم الذين لم يعودوا على قيد الحياة. قد يواجهون أيضًا مشكلة في إدراك العمق والمسافة.

الشم

يمكن أن يشمل ذلك الروائح والأذواق الجيدة والسيئة. قد يعتقد شخص ما أنه تسمم ويرفض تناول الطعام.

اللمس

هذا يخلق شعورا بالأشياء التي تتحرك على جسمك، مثل اليدين أو الحشرات.

ثاني أعراض الشيزوفرينيا

الأوهام

قد يعتقد الشخص المصاب أن شخصًا ما يحاول التحكم في دماغه من خلال أجهزة التلفاز أو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سيحصل عليه.

قد يعتقدون أنهم شخص آخر، مثل الممثل الشهير أو الرئيس، أو أن لديهم قوى عظمى.

تشمل أنواع الأوهام ما يلي

أوهام الاضطهاد

الشعور بأن شخصًا ما يتبعك أو أنك تتعقب أو تصطاد أو تأطير أو تخدعك.

أوهام مرجعية

عندما يعتقد شخص ما أن أشكال الاتصال العامة، مثل كلمات الأغاني أو لفتة من مضيف تليفزيوني، هي رسالة خاصة لهم فقط.

أوهام جسدية

هذه المركزة على الجسم، يعتقد الشخص أنه يعاني من مرض فظيع أو مشكلة صحية غريبة مثل الديدان تحت الجلد أو أضرار من الأشعة الكونية.

الأوهام الشاذة

يمكن إقناع شخص ما بأن أحد المشاهير في حبهم أو أن شريكهم يخونهم. أو ربما يعتقدون أن الأشخاص الذين لا ينجذبون إلى ملاحقتهم.

أوهام دينية

قد يعتقد شخص ما أن لديهم علاقة خاصة بالإله أو أنهم ملبوسون من الشيطان.

أوهام جرانديوز

يعتبرون أنفسهم شخصية رئيسية على المسرح العالمي، مثل الفنان أو السياسي.

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وثالت أعراض الأنفصام ما يلي

الخلط بين الأفكار والكلام غير منظم

يمكن للأشخاص الذين يعانون من الفصام أن يواجهوا صعوبة في تنظيم أفكارهم. قد لا يكونون قادرين على المتابعة عند التحدث إليهم. بدلاً من ذلك، قد يبدو أنهم يتجهون إلى الخارج أو يصرف انتباههم.

عندما يتحدثون، يمكن أن تخرج كلماتهم مختلطة وغير منطقية.

صعوبة في التركيز

على سبيل المثال، قد يفقد أحد الأشخاص ما يجري في برنامج تليفزيوني أثناء مشاهدته.

اضطرابات الحركة

قد يبدو بعض الأشخاص المصابين بالفصام ثابتين. في بعض الأحيان سوف يقومون بالحركات نفسها مرارًا وتكرارًا. لكن في بعض الأحيان قد لا يزالون مثاليين لساعات متتالية، والتي يصفها الخبراء بأنها كاتونية. على عكس الاعتقاد السائد، عادة ما يكون الأشخاص المصابون بهذا المرض غير عنيفين.

الأعراض السلبية لمرض انفصام الشخصية: وهي الأشياء التي قد تتوقف عن الحدوث.

تشير الأعراض السلبية إلى غياب أو عدم وجود وظيفة عقلية طبيعية تتضمن التفكير والسلوك والإدراك، من بينها:

قلة السعادة

قد لا يبدو الشخص يتمتع بأي شيء بعد المرض.

مشكلة في الكلام

قد لا يتحدث المرضى كثيرا أو يظهرون أي مشاعر. الأطباء يسمون هذه alogia.

التسطيح العاطفي

قد يبدو الشخص المصاب بالفصام وكأنه يعاني من حالة فظيعة. عندما يتحدثون، يمكن أن يكون صوتهم مسطحًا، مثل عدم وجود عواطف. قد لا يبتسمون بشكل طبيعي أو يظهرون مشاعر الوجه المعتادة استجابة للمحادثات أو الأشياء التي تحدث من حولهم. قد يسمي الطبيب هذا التسطيح العاطفي.

الانسحاب

قد لا يتضمن ذلك وضع خطط مع الأصدقاء أو أن تصبح ناسكًا، بعيد عن التجمعات يمكن أن تتحدث مع الشخص

اللامبالاة

يكافح المرضى مع أساسيات الحياة اليومية، كأنهم قد يتوقفون عن الاستحمام أو يعتنون بأنفسهم

لا متابعة

يعاني المصابون بالفصام من صعوبة في الالتزام بالجدول الزمني أو الانتهاء من البدء. في بعض الأحيان لا يمكنهم البدء على الإطلاق.

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