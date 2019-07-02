يهمل العديد من الأشخاص، تنظيف اللسان بشكل دوري، والاكتفاء بتنظيف وغسل الأسنان فقط، الأمر الذي قد يصيب اللسان ببعض الأمراض، التي تظهر على المدى البعيد.

ويرصد "هُن" أمراض تصيب اللسان، وفقًا لـ "webmd":

لسان أسود مشعر

يصاب به البعض بسبب تجمع الخلايا الميتة على اللسان، الناتجة من قلة النظافة، فتظهر بقع سوداء أو رمادية تشبه نمو الشعر على اللسان.

اللسان السرطاني

يعد من أخطر الأنواع، حيث يسبب نزيفا في اللسان، وألما بالأذن، فضلًا عن تواجد مشاكلات بالبلعوم.

ويستوجب الذهاب للطبيب على الفور.

اللسان الجغرافي

قد يصاب به البعض بسبب تناول بعض الأطعمة، ويؤدي لظهور بقع حمراء واسعة، وغير منتظمة، مما يسبب الألم والإحساس بالحرقة.

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الطلوان

يصاب به العديد من المدخنين، وحينها تظهر بعض البقع الرمادية اللون على اللسان.

الحليمات اللسانية

تكون عبارة عن ظهور بقع صغيرة الحجم، تصل للانتفاخات في اللسان، وقد تزول دون علاج أو أدوية.

السلاق

ويعني ظهور بقع بيضاء، وقروح حمراء اللون، بسبب ضعف الجهاز المناعي، ويصاب به الأطفال وكبار السن.

القرحة

تطلق على الحالة التي تظهر فيها بعض القرح بيضاء اللون، على اللسان بشكل متفاوت، وقد تظهر نتيجة لاستخدام بعض أنواع معجون الأسنان، أو وجود بعض البكتيريا على اللسان، فضلًا عن نقص فيتامين B12.

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