سؤال على الهواء لرجاء الجداوي: صاحبي هيتجوز واحدة سلوكها غير جيد أقوله؟

طرح الإعلامي عمرو أديب، سؤلًا خلال فقرة "اسأل مع رجاء" والتي تحل فيها الفنانة رجاء الجداوي، كضيفة ضمن فقرات برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وسأل أديب: "واحد صاحبنا هيتجوز واحدة واحنا عارفين إن الواحدة دي سلوكها غير جيد نقوله ولا منقولوش؟".

وردت الفنانة رجاء الجداوي قائلة: "هو لو بيحب مش هيسمع كلام حد ويمكن يخسر صحابه وساعات الراجل مراية الحب بتبقى عمية وبيدخل بحب ومبيقباش شايف".

وتابعت: "صعب جدا تقول لواحد بيحب فلانة دي لا تصلح ليك لانهم أكيد بيتقابلوا وبيشوفوا بعض".

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بينما قال أديب: "أنا رأيي نقوله طبعا ومش نسيب الراجل على عماه"، ورفضت الجداوي ذلك باعتبار أن الشخص وقع في حب الفتاة: "انت بتتكلم على واحد خلاص رجله جوة".

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