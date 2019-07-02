طريقة عمل فراخ بالليمون

حضري لأسرتك فراخ بالليمون، وقدميها مع المكرونة والصوص الأبيض الشهي، بخطوات وتكلفة بسيطة. مكونات فراخ بالليمون صدور دجاج مخلية زبدة بصل مفروم ثوم مفروم جبن بارميزان مبشور 1/2 كوب عصير ليمون 3 ملاعق بشر ليمون ملح - فلفل أسود بهارات Advertisements 1/2 كوب دقيق زيت زيتون طريقة تحضير فراخ بالليمون تبِّلي شرائح الدجاج، بالملح، والفلفل والدقيق وقشر الليمون، وجبن البارميزان. شوحي الدجاج في زيت الزيتون. في وعاء آخر، شوحي الثوم والبصل في الزبدة، وأضيفي الليمون، واستمري في التقليب، حتى يصبح سميكًا. قدمي الدجاج وأضيفي عليها صوص الليمون الساخن. ​

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