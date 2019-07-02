"عبير" تطلب الخلع: "بيخزن الفسيخ في الشقة وبيحرجني قدام أهلي وجيراني"

بعد أقل من عامين على الزواج، أقامت "عبير.هـ" 27 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 1547/2018، ضد زوجها "أحمد.غ" 34 عامًا، بسبب عشقه لتناول أكلة الفسيخ والبصل بشكل دوري ما يسبب لها الرائحة الكريهة في المنزل معظم الوقت بجانب عدم ارتياحها لتناول زوجها تلك الأكلة.

زواج تقليدي وقع سريعًا بين الزوجين، تقول "عبير" لـ"هن": "اتعرفت عليه عن طريق والد زوج أختي كان يعرف أسرته وتم التعارف سريعًا بينا واتخطبنا وكان كل حاجة تقليدية بينا وتمت بسرعة كتب الكتاب لارتباطه بعقد عمل في السعودية وبعد فترة قصيرة نزل واتجوزنا وسافرت معاه على طول".

خلافات بدأت بعادات الزوج المختلفة، تضيف: "دايما بيدخل في طريقة طبيخي للأكل وعايز يرتب كل حاجة بطريقته متعود كل يوم لازم يكون الأكل طبيخ وأسبوعيًا لازم يكون في يوم فسيخ وبصل ودي حاجة أنا بكرهها جدا وزاد على كدا كمان إنه بيخزنه في الشقة وده بيخلي طول الوقت ريحة البيت لا تطاق".

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وتقول عبير لـ"هن": "عيلة أمه كدا بردو هما عادتهم يخزنوا فسيخ بكميات في الشقة ولكن ده بيسببلي إحراج شديد مع جيراني مع أي حد ييجي يزورني".

وأضافت: "طلبت منه كتير يتخلى عن العادة دي ووعدني إنه يحاول لكن مفيش فايدة طول فترة الحمل نزلت قعدت عند أهلي لوحدي في مصر ولما جه إجازة في مصر لاقيته بردو بيخزن الفسيخ بيحب ياكله بالليل في أي وقت بيصحلا يلاقي نفسه جعان".

احتدام الخلافات بينهما تسببت في تدخل الأهل، توضح: "مع زيادة المشاكل بينا لأنه بقى شايف إني بتعالى عليه وبشوف إنه ريحته وحشة وبقرف منه بدأ يمد ايده على ودي حاجة مش ممكن أقبلها ولجأت لأهلي وأهله والموضوع كبر بسبب تدخل والدته وأخته وإهانتهم لي ولأهلي بشكل كبير وده بسببه لأني عمري ما وجهت له أي إهانة وقصاد سلبيته وتفضيله على رغباته البسيطة حاسة إني آخر اهتماماته وقالي كدا آخر مرة في خناقتنا الفسيخ له فايدة لي عنك واتهمني بإني إنسانة زنانة ورغاية وتافهة".

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