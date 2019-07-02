بعد وفاة عزت أبو عوف.. ما هي المشكلة الصحية التي أنهت حياته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي - حسناء الشيمي: توفى الفنان عزت أبو عوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر ناهز 71 سنة بعد صراع مع المرض. لمزيد من المعلومات عن وفاة عزت أبو عوف.. اضغط هنا

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