لمرضى السكري.. 7 أعراض ظهورها عليك ينذرك بأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان أشرف: أحيانًا يزيد معدل السكر في الدم الناتج عن خطر الإصابة بمشكلات صحية في القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب، وقد تؤدي المضاعفات الناتجة إلى اضطرابات، ويمكن أن تهدد حياة الشخص بالخطر، وخاصة بالنسبة لمريض السكري من النوع الثاني. لمزيد عن مرض السكري.. اضغط هنا

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