أفكار لإطلالة مميّزة على الشاطئ

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 01:39 صباحاً - ترتاد معظم السيّدات الشاطئ خلال فصل الصيف ، وإن كنتِ من محبّات التألّق والإطلالة المتجددة دائمًا ، نقدّم لكِ أفكاراً جديدة لاختيار أزياء لإطلالة الشاطئ. اتجهي إلى التوب القصير crop top مع الشورت الجينز، وتألقي بشكل عصري على الشاطئ. أيضاً بإمكانك التألق بالتوب القصير مع التنورة المزينة بالأزهار أو أوراق الشجر المختلفة. لا تتردي مطلقاً من ارتداء جمبسوت مقلم، سواء كان شورت وبدون أكمام أو كان فضفاضاً وواسعاً وبأكمام طويلة، فستايل الجمبسوت بكافة أشكاله مناسب للغاية لجو البحر والشاطئ. إطلالات الشاطىء Advertisements إن كنت من محبّات الفساتين القصيرة والناعمة، فبالطبع ضعيها في حقيبة السفر الخاصة بك ونسقي معها صندلاً أنيقاً لتناسب الصيف روان بن حسين تعشق هذه النظارات شاهدي في الصور أفكاراً غير تقليدية، للتألق بإطلالات رائعة على الشاطئ. ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

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