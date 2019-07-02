موضة ألوان فساتين الصيف حسب نجوى كرم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 01:39 صباحاً - من المعروف أن نجوى كرم تعشق التنويع في خياراتها في فساتين السهرة، حيث أنها وفي كل حفل أو أي مناسبة تعتمد اطلالة مختلفة من ناحية اللون والقصة والقماش ولاحظنا مؤخراً ولاسيما في حفلات الصيف أنها ميالة لاختيار ألوان الفساتين الزاهية والمشرقة والحيوية فما هي موضة ألوان فساتين السهرة لهذا الموسم حسب نجوى كرم؟



اللون الفوشيا موضة هذا الصيف بأسلوب نجوى كرم:



شاهدنا نجوى كرم في أكثر من حفل وأكثر من مناسبة وقد تألقت في فساتين سهرة باللون الفوشيا أحدثها كان في فستان من “رامي قاضي” Rami Kadi مصنوعة من قماش الشيفون بقصة أنيقة والثانية كانت في فستان بقصة ناعمة مزين بحزام ذهبي معدني على الخصر.

اللون الفوشيا موضة هذا الصيف بأسلوب نجوى كرم







اللون الأخضر موضة فساتين السهرة بأسلوب نجوى كرم:



من الألوان الأخرى التي لاحظنا أن نجوى كرم كانت ميالة لاعتمادها في المناسبات الصيفية كان الأخضر وقد شاهدناها في اطلالتين مميزتين وعصريتين به الأولى في فستان ماكسي من دون أكمام بقصة ذيل السمكة والثانية في فستان قصير بتصميم لافت اختارته من “اليكس بيري” Alex Perry.

اللون الأخضر موضة فساتين السهرة بأسلوب نجوى كرم







اللون الفضي على فساتين السهرة بأسلوب نجوى كرم:



من الدرجات اللونية المفضلة بالنسبة لنجوى كرم هذا الموسم كان الفضي الميتالك حيث تألقت به في عدد من المناسبات الأولى اختارت فيها تصميم لافت بقصة الكتف الواحد من “رامي قاضي” Rami Kadi والثانية في فستان بتصميم مبتكر وقصة ضيقة.

اللون الفضي على فساتين السهرة بأسلوب نجوى كرم





شاهدي موضة ألوان فساتين السهرة بحسب نجوى كرم واختاري الدرجة اللونية التي تناسبك لتتألقي في مناسبتك الخاصة هذا الصيف.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً:

نجوى كرم تتخلى عن الإطلالات الفاخرة وتعتمد الأزياء الجريئة

هذا التصميم من فساتين نجوى كرم هو المفضل لديه

نجوى كرم مغرمة بتدرجات الزهري.. إليكِ أسرار تعتمدها ليزيدها شباباً