عبايات سوداء مميزة لتستوحي منها إطلالتك الرائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 01:39 صباحاً - العباية هي من القطع التي لا تخلو خزانة أي إمرأة عربية منها، ومع تنوع الموديلات والقصّات، باتت العابايات السوداء من القطع التي يمكن أن تناسب كافة المناسبات. الخليج 365 تقدم لك اليوم صور عبايات سوداء شاهديها واستلهمي منها إطلالتك الرائعة.



أحدث العبايات السوداء تأتي بستايلات عصرية منها ما هو مزين بحزام خصر لامع ومنها ما هو مزين بالدانتيل، هذا بالإضافة إلى العبايات السوداء المزينة بوحدات اللؤلؤ المختلفة.

عباية سوداء مفتوحة





العبايات السوداء القصيرة تعد من أجمل الستايلات إن كنت مللت من الطريقة التقليدية في ارتداء العبايات، فكل ما عليك فعله هو تنسيق بنطلون العباية الذي يأتي بنفس اللون ونفس التطريز ومن ثم ارتدي العباية معه، وبهذا ستحصلين على إطلالة مختلفة بالعباية.

عباية سوداء مزينة بالدانتيل





إن كنت من محبي العبايات البسيطة، فاختاري عباية سوداء بقماش الحرير على أن تون مزودة بأزرار أمامية وتخلو من التفاصيل ولكن قصتها ستكون رائعة، أيضا العباية المزينة بالبليسيه من منطقة الصدر ستكون مميزة للغاية لك.



شاهدي أحدث صور عبايات سوداء واختاري منها ما يناسب ذوقك وإطلالتك.

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