لفات سكارف بسيطة وناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 01:39 صباحاً - يضيف السكارف لمسة مميّزة لإطلالاتك ولأزيائك، إذ يمكنكِ اعتماد صيحة السكارف في جميع الفصول . وتتعدّد الطرق والموديلات لتنسيق واعتماد السكارف خلال تنسيقك لإطلالتك.

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اخترنا لك أبسط لفات السكارف على الإطلاق، كي لا تستغرقي وقتا كثيرا في الظهور بشكل جذاب.

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طرق تنسيق السكارف

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أتعلمين أن من طرق لفات السكارف المميزة أن تضعيها على كتفيك وتتركي الأطراف منسدلة، أو تضعي حزام خصر مميزا ، أيضا بإمكانك اختيار سكارف كبير وخفيف ومطبع ببعض الرسومات العشوائية وتنسقيه مع توب وبنطلون جينز، بحيث يكون السكارف على كتفيك، ولكن بشكل مميز.

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أيضا من لفات السكارف أن تجعلي أحد الأطراف أطول من الآخر، وتقومي بلف الطرف الأطول حول رقبتك، وتنسقيه مع الإكسسوارات الأخرى.

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إذا كنت من محبات تجربة لفات السكارف حول معصم يديك، لا تترددي، فستكون لها طلة مختلفة تماماً.

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