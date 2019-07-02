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لفات سكارف بسيطة وناعمة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يوليو 2019 01:39 صباحاً - يضيف السكارف لمسة مميّزة لإطلالاتك ولأزيائك، إذ يمكنكِ اعتماد صيحة السكارف في جميع الفصول . وتتعدّد الطرق والموديلات لتنسيق واعتماد السكارف خلال تنسيقك لإطلالتك.

 

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اخترنا لك أبسط لفات السكارف على الإطلاق، كي لا تستغرقي وقتا كثيرا في الظهور بشكل جذاب.

 

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طرق تنسيق السكارف

 

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أتعلمين أن من طرق لفات السكارف المميزة أن تضعيها على كتفيك وتتركي الأطراف منسدلة، أو تضعي حزام خصر مميزا ، أيضا بإمكانك اختيار سكارف كبير وخفيف ومطبع ببعض الرسومات العشوائية وتنسقيه مع توب وبنطلون جينز، بحيث يكون السكارف على كتفيك، ولكن بشكل مميز.

 

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أيضا من لفات السكارف أن تجعلي أحد الأطراف أطول من الآخر، وتقومي بلف الطرف الأطول حول رقبتك، وتنسقيه مع الإكسسوارات الأخرى.

 

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إذا كنت من محبات تجربة لفات السكارف حول معصم يديك، لا تترددي، فستكون لها طلة مختلفة تماماً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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