الامارات | «دبي للصحافة» يعزز قدرات الصحافيين في «غرف الأخبار»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للصحافة» يعزز قدرات الصحافيين في «غرف الأخبار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم «دبي للصحافة» ورشة عمل تدريبية حول «إدارة غرف الأخبار»، بالشراكة مع مؤسسة «وطني الإمارات» وجهات إعلامية عربية وعالمية في مقر «دبي للصحافة»، بمشاركة نحو 60 طالباً طالبة من مختلف جامعات وكليات الإعلام في الدولة، حيث استعرضت الورشة التي قدمها فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة «عرب نيوز»، فنيات إدارة غرف الأخبار من حيث التحرير، وتوزيع المهام، والتخطيط، وتحديد الأولويات، وطرق عرض المواد الإخبارية، وتقسيمها، إلى جانب التدرب على المهارات التي يلزم توافرها في مسؤولي الأخبار، وكيفية التعامل باحترافية ومهنية مع الأخبار الواردة من غرف الأخبار الصحافية أو التلفزيونية.

وفي بداية الورشة، أعرب فيصل عباس عن سعادته بلقاء الشباب الإماراتيين، والمشاركة في البرنامج الإعلامي الوطني للشباب، حول طريقة عمل غرفة الأخبار، والقرارات التي يتعين اتخاذها من قبل الصحافيين، مثمناً البرامج والمبادرات التي ينظمها «دبي للصحافة». وقال إن «غرف الأخبار الحديثة إذا ما نظرنا إلى التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام، تعتمد على تعدد المنصات للبقاء في المنافسة، وإضفاء عنصر التفاعل الذي أصبح المطلب الأول للتأثير إعلامياً».

من جهتها، أكدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن «دبي للصحافة» يحرص على تطبيق أفكار البرامج التدريبية التي يحتاجها العاملون في قطاع الصحافة والإعلام، بمن فيهم طلبة كليات الإعلام في الدولة، كما يحرص على مد جسور الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات الصحافية والإعلامية في المنطقة العربية، بما يضمن تطوير مهارات العاملين في أحد أكثر القطاعات تأثيراً، وتبادل الخبرات، حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على الوجه الأكمل. بدوره، أكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير العام لمؤسسة «وطني الإمارات»، أن «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب» أحدث فارقاً إيجابياً في العمل الإعلامي داخل نطاق الدولة، عبر تدريب الكوادر الوطنية، لإعداد جيل من الإعلاميين الشباب يواكبون متغيرات العصر في المجالات الإعلامية كافة.