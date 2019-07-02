الامارات | تشارلز يحتفل بلقب أمير ويلز

شكرا لقرائتكم خبر عن تشارلز يحتفل بلقب أمير ويلز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل الأمير تشارلز، أمس، بذكرى مرور 50 عاماً على منح الملكة إليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا، لقب أمير ويلز لابنها الأكبر وولي العهد. ومن المقرر عدم إقامة فعاليات عامة للاحتفال بذكرى حصول تشارلز على لقب أمير ويلز، كما حصل في مراسم أقيمت في الأول من يوليو 1969، وذلك عقب أن أقامت الملكة حفل استقبال رسمياً في قصر باكنغهام في مارس الماضي للاحتفال بهذه المناسبة. ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لمقر إقامة تشارلز في لندن صوراً للأمير، وتاريخ ارتباطه بويلز.

ومن بين «50 حقيقة» حول تشارلز (70 عاماً)، كشف الموقع أن الأمير يشتري جواربه من شركة كورجي الويلزية. ويعرض الموقع الإلكتروني للشركة جوارب رجالية مصنعة يدوياً من الكشمير، متاحة بتسعة ألوان مقابل 95 جنيهاً إسترلينياً (120 دولاراً) لزوج الجوارب. يشار إلى أنه منذ القرن الـ14، يكون لقب أمير ويلز من نصيب ولي العهد. وكان الملك إدوارد الأول جعل ابنه إدوارد الثاني أول أمير إنجليزي لويلز عام 1307. وأصبح تشارلز يحتل الترتيب الأول لخلافة والدته (93 عاماً) في تولي العرش البريطاني.