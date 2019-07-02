الامارات | حفل تخرّج 160 من طلاب «الثانوية العسكرية» في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرّج 160 من طلاب «الثانوية العسكرية» في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام خريجو الدفعة الـ24، من طلاب المدرسة الثانوية العسكرية في العين، حفلاً كبيراً بمناسبة تخرجهم وحصولهم على شهادة الثانوية العامة، وذلك في صالة مزيد للاحتفالات بمنطقة العين. حضر الحفل عدد من الشخصيات والمسؤولين، وكبار ضباط القوات المسلحة، وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات المختلفة والمنوعة، إضافة للقصائد الوطنية التي تغنت بحب الوطن وقيادته الرشيدة.