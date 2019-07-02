الامارات | المغرب.. مبادرات شبابية لتدوير النفايات وتحويلها إلى «سلع قيِّمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. مبادرات شبابية لتدوير النفايات وتحويلها إلى «سلع قيِّمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برزت في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية وأكبر مدنها، خلال الأعوام الأخيرة، مبادرات شبابية صديقة للبيئة، تهدف إلى إعادة تدوير النفايات، وتحويلها إلى سلع قيِّمة، في محاولة للحد من التأثيرات السلبية لتراكم النفايات؛ والبلاستيكية منها بشكل خاص.

والدار البيضاء، الواقعة وسط غرب البلاد، أكبر مدن المغرب إنتاجاً للنفايات، ومقابل الكم الكبير من النفايات والمخلفات، تأتي أهمية المبادرات الرامية إلى إعادة تدويرها؛ منها مبادرة «كون» التي أسستها ماربن بوينتيلارت عام 2017.

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وتضم مؤسسة كون ثلاث ورش لإعادة تدوير نفايات البلاستيك والورق والنسيج، وتستقبل كل يوم من 15 إلى 40 كيلوغراماً من النفايات، وتوفر فرص عمل لشباب ونساء في الدار البيضاء ممن يحولون النفايات إلى سلع مفيدة بتصاميم معاصرة، تُباع في المتجر التابع للمؤسسة أو من خلال البيع الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وذكرت وكالة سي جي تي إن الصينية، أن «مؤسسة كون فككت بالفعل 22 ألف كيلوغرام من النفايات في الأعوام الأخيرة وكمية الإنتاج مستمرة في الزيادة». ونقلت عن بوينتيلارت أن «إعادة التدوير أمر ضروري، والأهالي يبدون رغبة في جمع وفرز النفايات. وتعطي إعادة التدوير لهذه المواد قيمة مضافة حقيقية، إذ إننا لا ننظر إلى هذه المواد الخام على أنها نفايات، بل نعطيها حياة أخرى وشكلاً جديداً ولوناً جديداً، وهكذا تبقى ولا تضيع».

وفي هذا الإطار؛ أطلقت الدار البيضاء أيضاً مركز فرز وإعادة تدوير النفايات، الذي يستقبل يومياً نحو 10 أطنان من النفايات المُفرَزة؛ منها ما يُعاد تدويره ليكون صالحاً لاستعمالات جديدة، ومنها ما يُصدَّر إلى دول أخرى. ونقل عن عبدالحق الضاف، مدير مركز فرز وإعادة تدوير النفايات في الدار البيضاء، أن «المركز يعمل على تخفيض الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة. ويبقى مستقبل قطاع النفايات في المغرب رهيناً لنجاح عملية الفرز التي تخفف الضغط على مكبات النفايات الكبيرة، وتوفر فرص عمل لممتهني جمع النفايات عشوائياً». واحتوى المركز الجديد نحو 60 جامع نفايات عشوائياً، تحولوا إلى موظفين في المركز يعملون على جمع النفايات بشكل منتظم، ويبقى الأمل معقوداً على إطلاق مبادرات أخرى مشابهة، لاستيعاب كميات النفايات الضخمة التي تنتجها مدينة كبيرة كالدار البيضاء؛ ويرى إعلاميون أن مثل تلك المبادرات بحاجة إلى حاضنة شعبية وتدخُّل من الأهالي لفرز النفايات قبل إلقائها في الحاويات لتفادي أضرارها على البيئة؛ ولتحفيز المجتمع الأهلي، نشر المركز أكشاكاً صديقة للبيئة في الشوارع تحمل عبارات محفزة على المشاركة والانخراط في تحمل المسؤولية تجاه البيئة. ومن الشركات الرائدة في إعادة تدوير البلاستيك في المغرب، شركة إس إم آر آر المغربية السعودية، التي تُدوِّر 60% من البلاستيك في المملكة، وفقا للقناة الأولى المغربية. وقال الهاردوزي عبداللطيف، المدير العام للشركة، إن «عملية فرز البلاستيك تبدأ وفقاً للألوان، ثم تُكبَس في مكعبات بأوزان وألوان محددة، وشركتنا تُصدِّر حاليا 51% من المنتوج».

وتطمح الحكومة المغربية إلى الوصول لمرحلة فرز 20% من النفايات بحلول عام 2020، وتفيد تقارير محلية بأن كمية النفايات في عموم المغرب تصل إلى خمسة ملايين طن سنوياً، كانت تُجمَّع في مكبات عشوائية، قبل انطلاق البرنامج الوطني لتدوير النفايات، ووصل عدد المكبات العشوائية في المغرب قبل عام 2015 إلى 220 مكباً.