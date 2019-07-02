الامارات | «المالح».. أسرار أهل البحر في «المدينة الفاضلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «المالح».. أسرار أهل البحر في «المدينة الفاضلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء تراثية، وعلى أنغام الأهازيج الشعبية، وبين قصص وأسرار الحرف الشعبية، احتضنت مدينة دبا الحصن فعاليات «مهرجان المالح والصيد البحري 2019»، في نسخته السابعة. ونجح المهرجان في استقطاب أكثر من 18 ألف زائر، وتحقيق مبيعات وعوائد مالية للعارضين بقيمة مليون و700 ألف درهم.

وعلى مدار أربعة أيام، قدم المهرجان في ميناء المدينة الفاضلة دعوة مفتوحة لعشاق صناعة المالح، الذي يُجسّد جانباً أصيلاً من فولكلور الإمارات، المشهور بصناعاته الغذائية وحرفه التقليدية والشعبية.

ويعد المهرجان أحد أبرز المهرجانات التراثية والسياحية المُتخصصة في صناعة المالح على مستوى المنطقة، وواحد من أهم المبادرات الهادفة إلى صون هذا التراث الشعبي العريق، وتعريف الأجيال على أصالة ماضي الأجداد، عبر الحفاظ على هذا التراث من الاندثار، ومن خلال دعم الأُسر المُنتجة التي لاتزال تشتغل في هذه المهن التقليدية.

«الإمارات اليوم» تجولت بين صناع المالح والحرف التقليدية الإماراتية لتستمتع إلى حكاياتهم وأسرارهم التي عاشوها في البحر، محاولين أن يعيدوا لأبناء اليوم ذكريات أجدادهم، كونها من أهم العناصر التي تنطق بلسان تراث كل دولة وتاريخ الآباء والأجداد.

أسرار

وعن أسرار صناعة المالح يقول المشارك محمد عبدالله الظهوري، الذي يعمل في صيد الأسماء منذ أكثر من 40 عاماً: تنشط صناعة المالح في مواسم وفرة الأسماك، وأثناء انخفاض أسعارها، ويقوم الصيادون وأصحاب الخبرة بتخزين الأسماك المحلية المشهورة عن طريق تمليحها بوضع الملح الخشن، وهي من أهم الطرق القديمة لحفظ الأسماك أكبر مدة ممكنة في الإمارات، حيث يزداد الطلب على المالح صيفاً لندرة الأسماك في السوق، وعزوف معظم الصيادين عن الخروج للصيد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهرب الأسماك إلى الأعماق.

ويؤكد الظهوري أن «إعداد المالح يحتاج إلى خبرة ليكون بطريقة جيدة، فيحتفظ بطعمه الطيب لأشهر طويلة من دون أن يتلف، أولها اختيار النوع الجيد والنظيف من الملح الخشن، فبعض أنواع الملح غير الجيدة تؤثر سلباً في طعم المالح، إضافة إلى ضرورة اختيار أنواع معينة من الأسماك الطازجة التي تتحمل الملح والتقطيع، ثم غسل السمك جيداً وتنظيفه بقطعة نظيفة من القماش لإزالة الدم، ثم عمل فتحات طولية في لحم السمك، والتي سيتسرب من خلالها الملح في لحم السمكة، وبعد الانتهاء من مرحلة التنظيف والتقطيع، تبدأ مرحلة وضع الملح بعناية، بحيث يصل لكل أجزاء قطع السمكة المراد تمليحها، ثم يتم صفها في العلب المخصصة، ويضاف إليها الملح مرة أخرى، حتى يتم غمر هذه القطع بالكامل، ثم يتم إغلاق العلب وتركها من ثلاثة إلى ستة أشهر لتصبح القطع جاهزة للأكل.

ويضيف: نكهات المالح متعددة، لتمنح الزبائن خيارات جديدة بنكهات لا تقتصر على الملح فقط، فبعضها بنكهة وطعم الليمون الحامض مع الملح، وأخرى بالفلفل الحار، وهناك مالح يعد بإضافة الزعتر وبعض الأعشاب العطرية.

مهنة الأجداد

وعن دور مهرجان المالح في تسليط الضوء على صناعة المالح يوضح تاجر الأسماك أحمد عبدالله الدرمكي، أحد المشاركين في المهرجان بمجموعة من الأسماك المجففة، فيقول إن مهرجان المالح يعد بمثابة يوم عيد ينتظره سكان دبا الحصن سنوياً، حيث استطاع أن يحقق خلال دوراته الست السابقة نجاحاً باهراً، ليس لتسليطه الضوء على صناعة المالح فحسب، ولكن لما يقدمه من باقات متنوعة من الفعاليات والفنون الشعبية والأهازيج التراثية المرتبطة بالبحري.

ويضيف: كنا نخشى عدم اهتمام الجيل الجديد بهذه الصناعة التقليدية، لكن ما يثلج صدورنا هو مهرجان المالح الذي يقدم بثاً حياً لمهنة الآباء والأجداد أمام الشباب، ما أسهم في تشجيع الكثير منهم على تعلم هذه المهنة بشكل احترافي، حتى يعملوا فيها، ويشارك كل منهم في المهرجانات التراثية الممتدة في جميع ربوع الوطن.

ويبين الدرمكي أن «تاريخ صناعة المالح يعود إلى زمن بعيد، حيث عمل بها أبناء الساحل بعد أن وجدوها طريقة ممتازة لحفظ السمك بعد صيده من التلف، حيث لم يتوافر في تلك الفترة الكهرباء، وبالتالي فلا وجود للثلاجات، وبات من مصادر الرزق لدى صيادي الأسماك، حتى إن التجار كانوا يأتون من السعودية والعراق والكويت لشرائه من مدن الدولة».

وحرف شعبية

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أما الجدة فاطمة أحمد محمود، وهي واحدة من المشاركات في المهرجان، وتعمل في مهنة السفافة والحرف اليدوية لأكثر من 50 عاماً، فتقول: «تمثل الحرف والصناعات الجانب المنتج في المجتمع، حيث تتداخل الحرف مع مفهوم الصناعات التقليدية، فإذا كان الرعي والصيد والزراعة والتجارة من الحرف، فإن التلي والسفافة والبخور والدخون تمثل الصناعات النسائية التي كانت تعطيها المرأة ساعات يومها»، موضحة أن «الظروف اضطرت أهل الإمارات في الماضي لإتقان واحتراف العديد من الصناعات التي لها علاقة مباشرة بالبحر الذي كان مصدر الرزق والغذاء، وكذلك استغل الآباء والأجداد مصادر الصحراء، على الرغم من شح الموارد وظروف الطبيعة القاسية في سبيل تأمين سبل الرزق والمعيشة الكريمة».

وتضيف الجدة فاطمة التي تعمل في مهنة السفافة والتلي، أنه «رغم تطور الحياة وظهور الأدوات المنزلية متعددة الأشكال والألوان والتي تحمل العلامات التجارية العالمية إلا أن منتجات الخوص مازالت إرثاً تتمسك به الأسرة الإماراتية، وتحرص على اقتنائه بكل ما يحمله من أصالة وتاريخ، وتزين منازلها به، خصوصاً في المناسبات الوطنية والاجتماعية»، موضحة «لذلك كان من الطبيعي أن تقوم العاملات بسف الخوص بمواكبة التقدم، محاولات قدر الإمكان تلبية رغبات الزبائن عبر تطوير تلك المنتجات، التي تمثلت في إضافة الألوان الزاهية التي تجذب الزبون للمنتج، التي تتماشى مع المناسبات مثل المواليد والأفراح».

وتذكر الجدة فاطمة أن «حرفة سف الخوص تعد من أقدم الحرف التي عرفها التاريخ الإماراتي، وهي تقوم على نسج خوص النخل لإنتاج مجموعة واسعة من الأدوات التي كانت لا تخلو منها الحياة اليومية في الماضي، من المهفة، تلك المروحة اليدوية التي تمسكها العروس ونساء الفريج في أيام الصيف، مروراً بأدوات السفرة والحصير والسلال والجفير والسرود، وصولاً لأسقف المباني والجدران أحياناً»، موضحة أن «عملية السف تبدأ بتنظيف الخوص، وشرخه وتقسيمه وتلوين كل كمية بلون مختلف عن الآخر، ثم تنقع أعواد الخوص في الماء لتليينها وتسهيل جدلها، ويتم تحويلها إلى جدائل يتم تشكليها مع بعضها بعضاً، ومن ثم تشذب وتقص الزوائد منها، لتصبح جاهزة لكي يتم استخدامها في صناعة العديد من الأدوات بطريقة يدوية خالصة، ورغم أن هذه الحرفة كانت تعد مصدراً لرزق كثير من الإماراتيين في الماضي، إلا أن كثيراً ممن يمارسون هذه الحرفة حالياً لا يبتغون منها ربحاً مادياً بقدر حرصهم على الحفاظ على التراث الشعبي، فضلاً عن كونها هواية تحتاج إلى الكثير من الجهد والصبر»، وعن ملامح المهرجان في دورته السابعة، يوضح عضو اللجنة المنظمة عمر أحمد بن يعروف قائلاً «يُعد المهرجان بمثابة عرس تراثي يحتفي بالموروث الثقافي والشعبي العريق لدبا الحصن، من خلال تسليط الضوء على تراث الأجداد وماضيهم وحرفهم التقليدية، إلى جانب الترويج لمنتجات المالح التي تعتبر من أقدم الصناعات التي عرفها أهل الإمارات لتأمين احتياجاتهم ومخزونهم الغذائي في مختلف المواسم والفصول».

ويضيف: يشارك في المهرجان هذا العام 15 جهة حكومية، و20 محلاً تجارياً، و10 أُسر مُنتجة، التي تعد مصنوعاتها مصدر رزق أساسياً لها. ويضيف بن يعروف أن «المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، ودعم الصناعات الحرفية والغذائية في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، وتشجيع أبناء المنطقة على تحقيق أفضل استفادة»، لافتاً إلى أن «المهرجان بفعالياته المتنوعة يحث جيل اليوم على التمسّك بالموروث، وبصناعة المالح، باعتبارها واحدة من أهم الصناعات التقليدية في المجتمع الإماراتي، ومن روافد الأمن الغذائي للدولة». لافتاً إلى أن «المهرجان نجح في دورته السابقة، في استقطاب أكثر من 15 ألف زائر، وتحقيق مبيعات تجاوزت المليون و300 ألف درهم. ويذكر بن يعروف أن المهرجان يركز في موسمه السابع على إبراز الموروث البحري من خلال فعاليات عدة، تتمحور حول تسليط الضوء على الحرف البحرية وأدوات الصيد التقليدية، وتقديم العديد من العروض الفنية والأهازيج التراثية، بمشاركة من الفرق الشعبية المحلية، إضافة إلى تنظيم عدد من الورش التدريبية على صناعة المالح وتقطيعه، وفق أفضل المعايير الصحية». متطلعاً إلى أن يشهد الموسم الحالي المزيد من الزوار من أرجاء الدولة، ومن شرائح اجتماعية وفئات عمرية مختلفة، لتستمتع بالفعاليات والأنشطة الجاذبة والمُشوقة، التي تتضمن العديد من المسابقات والعروض التراثية والبحرية.

أجواء تراثية

قال مدير بلدية مدينة دبا الحصن، طالب عبدالله صفر، إن مهرجان المالح والصيد البحري عزّز في نسخته السابعة مكانته كواحد من أهم الفعاليات المُتخصّصة بالمالح على صعيد الدولة والمنطقة، وسلّط الضوء من جديد على المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، كوجهة سياحية جاذبة لمحبي الأجواء التراثية الإماراتية الأصيلة، والتعرّف إلى ماضي الآباء والأجداد، وأنماط عيشهم وحرفهم التقليدية، مؤكداً أن بلدية دبا الحصن حقّقت الأهداف المرسومة للدورة السابعة من المهرجان، سواء على صعيد تميّز فعالياته أو ارتفاع حجم مبيعاته، وأعداد زوّاره، مُعرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المهرجان، ولغرفة الشارقة على رعايتها الحدث، ولكل من أسهم في نجاح الموسم السابع للمهرجان.

المهرجان يُجسّد جانباً أصيلاً من فولكلور الإمارات.

يعد المهرجان من أبرز الفعاليات المُتخصصة في صناعة المالح على مستوى المنطقة.

15

ألف زائر استقطبهم المهرجان في الدورة السابقة.

18

ألف زائر للموسم السابع من المهرجان.

المهرجان يركّز في موسمه السابع على إبراز الموروث البحري ويسلط الضوء على الحِرف البحرية التقليدية.