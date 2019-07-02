الامارات | مدرسة الصنوبر تحتفي بدفعة «عام التسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الصنوبر تحتفي بدفعة «عام التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة الصنوبر الخاصة بتخريج طلاب وطالبات دفعة «عام التسامح»، وحضر الحفل الذي أقيم بمسرح مكتبة زايد في مدينة العين مديرة المدرسة ريمة سري الدين، والهيئة التعليمية، وأولياء الأمور، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وهنأ رئيس مجلس إدارة المدرسة الطلاب والطالبات بالتخرج. وتخلل الحفل إلقاء عدد من الكلمات، وتقديم فقرات فنية وتربوية منوعة، وعرض فيلم التخرج، وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الشهادات على الخريجين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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