افضل ماسك للوجه لخدود ممتلئة بعيداً عن البوتكس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يوليو 2019 10:39 مساءً - تبحث النساء بشكل دائم عن افضل ماسك للوجه للحصول على وجه مشدود وخدود ممتلئة، لذلك نقدم لكِ افضل ماسك للوجه بعيداً عن حقن البوتكس التي تكلّف كثيرا والتي قد يكون لها تداعيات خطرة وكارثية بالإضافة إلى كون مفعول هذه الحقن ينتهي بعد فترة زمنية قصيرة.

أفضل ماسك للوجه بمكونات طبيعية



يمنكنكِ الآن – الخليج 365- الاستعاضة عن الحقن التجميلية بمكونات طبيعية توازي بمفعولها حقن البوتكس، حيث ترطب بشرتك وتغذيها وتجعلها ممتلئة ومشدودة على الدوام.

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مكونات افضل ماسك للوجه

افضل ماسك للوجه



ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية: تحتوي الخميرة على خصائص تعمل على تسمين البشرة وجعلها ممتلئة ومشدودة. إضافة الى ذلك، تعمل الخميرة على تبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة، كما وتكافح علامات شيخوخة البشرة المبكرة، وحب الشباب وكافة أنواع الحبوب والبثور.

ربع كوب من اللبن الدافئ: يحتوي اللبن على حمض اللاكتيك، وهو مادة مفيدة جداً للبشرة والحفاظ على شبابها، حيث ترطبها وتعزز من مرونتها، وتغذيها وتحميها من الإصابة بسرطان الجلد.

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طريقة تحضير افضل ماسك للوجه

افضل ماسك للوجه



اخلطي الخميرة واللبن جيداً، الى أن تحصلي على خليط متجانس وناعم. قومي بتطبيق الخليط على بشرة وجهك بعيداً عن العينين، واتركيه مدة نصف ساعة، أو الى أن يجف بالكامل. في البداية، شطفي وجهك بالماء الدافئ، من ثم اغسليه بالغسول الملائم وأعيدي تشطيفه بالمياه الفاترة. واحرصي من ثم على ترطيب بشرتك بالكريم المرطب الملائم لنوعها.

واظبي على تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع الى أن تحصلي على النتائج المرجوة.

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