صور| أم تلجأ لحيلة طريفة كي تخرج من مأزق بكاء طفلها.. حلوى وسدادات أذن

لجأت أم أمريكية، لم تكشف عن هويتها، إلى حيلة بسيطة وطريفة، لتعتذر بها مقدما على الإزعاج الذي يسببه ابنها الرضيع البالغ من العمر 4 شهور على متن طائرة متجهة من سيول بكوريا الجنوبية إلى سان فرانسيسكو.

جمعت الأم 200 كيس من البلاسيتك، يحتوي على سدادات أذن، وحلوى، وكتبت داخل الكيس رسالة، مفادها بأن الطفل يعتذر عن إزعاجه في أولى رحلاته الجوية، "مرحباً، أنا جونيو، وعمري 4 شهور سأذهب إلى الولايات المتحدة مع أمي وجدتي لرؤية خالتي، أنا متوتر قليلاً لأن هذه هي رحلتي الأولى في حياتي، ما يعني أنني قد أبكي أو أحدث ضجة كبيرة، سأحاول أن أكون هادئًا، على الرغم من أني لا أستطيع تقديم أي وعود، يرجى المعذرة".

وتضيف الرسالة: "لذا أعدت أمي كيساً صغيرًا من أجلك! إنه يحتوي على بعض الحلوى وسدادات الأذن، الرجاء استخدامه عندما يكون الصخب عاليًا بسببي، استمتع برحتلك، شكراً"، وذلك حسبما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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هذا الموقف انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الرسالة إحدى الراكبات التي تدعى ديف كورونا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو ما سبب حالة من الجدل بين أمهات رافضات لهذا الفعل، وأخريات شعرن بالأسف لحال الأم التي عليها أن تعتذر عن بكاء طفلها.

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