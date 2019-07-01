"جسم التفاحة" يشكل خطرا على النساء

أفادت دراسة بأن النساء اللواتي يعانين من تراكم الدهون في منطقة البطن، فيكون شكلهن مشابها لـ"جسم التفاحة"، يواجهن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وتتبعت الدراسة، التي نشرت في المجلة الأوروبية للقلب، حالة 2683 امرأة بعد انقطاع الطمث لديهن، ممن تمتعن بوزن صحي على مدار 18 عامًا، وحلل العلماء توزيع الدهون في أجسامهن، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وقاموا بترتيب النساء حسب شكل أجسامهن: شكل التفاحة أو الكمثرى، وتبين أن النسبة الأكبر من ذوات أجسام "التفاحة" أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، من النساء اللواتي لديهن دهون أقل حول خصورهن.

وذكر علماء من كلية "ألبرت أينشتاين" للطب في نيويورك، إن السبب في ذلك يعود إلى تخزين الدهون حول أعضاء رئيسية، مثل الكبد والبنكرياس، حيث تطلق مواد كيميائية ضارة في الدم يمكن أن تسبب أمراض القلب.

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وأوضح العلماء إن وجود نسبة أعلى من الدهون في الساقين يمكن أن يحمي النساء من أمراض القلب، لأن ذلك يعني أن الدهون لا يمكن أن تسبب مشكلات في أماكن أخرى من الجسم.

وعندما تصل النساء إلى سن انقطاع الطمث (سن اليأس)، فإن التغيرات في شكل الجسم والتمثيل الغذائي يمكن أن يتسبب في تخزين المزيد من الدهون حول الأعضاء في الجسم، وليس تحت الجلد.

وأوضح العلماء أن توزيع الدهون في جسم فرد ما، هو مؤشر أكثر أهمية لمشكلات القلب مقارنة مع قياس الوزن، لذا حثوا الأطباء على قياس محيط الخصر لدى المرضى، لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب.

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