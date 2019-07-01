بالفيديو| "في السماء يحلو اللقاء".. قصة حب عزت أبو عوف وزوجته من الزواج وحتى الممات

شُيع جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفيسة، إلى مثواه الأخير، عقب صلاة الظهر، اليوم، بمشاركة عدد من نجوم الفن، ليلحق "أبو عوف" بزوجته "فاطيما" التي صعدت روحها إلى بارئها منذ 6 أعوام.

نال منه المرض ونوبات الاكتئاب المريرة، بعد وفاة زوجته، ما دفع به للمصحات النفسية، محاولًا تخطي الأزمة.

ظلت "فاطيما" حاضرة بذهنه ووجدانه- حتى بعد زواجه عقب وفاتها بـ3 أعوام، فلم يترك لقاءًا إلا وتحدث عنها فيه، لم ينزع خاتم زواجهما، ولم يستبدل صورها بمنزله، ليظل زواج 36 عاما، حاضرا مع كل ظهور للفنان، وكل حديث عن فقيدته.

بوجه شاحب، وملامح قد تبدو باهتة، عيناخ تدوران يمينًا ويسارًا باحثًا عن شريكته، ظهر "أبو عوف" في عزاء زوجته، وكأنه يبحث عنها، تلك السيدة التي عرفها وهي في مقتبل حياتها، لم تبلغ العشرين من عمرها، فلم يتوقع أنها ستغادره أولًا، الأمر الذي مثَّل صدمة له، حسبما ذكر من قبل خلال لقائه مع الإعلامي، وائل الابراشي.

ارتباطه الشديد بشقيقاته، لم يكن مثل "فاطيما" التي كانت له العون والسند، وأول من وقفت بجانبه عقب حلّ فرقته "فور إم"، لتخرجه من حالة الحزن والإحباط التي عاصرها حينها، كما لم تتركه رغم خيانته لها، وفقا لاعترافه.

الراحل كان قد اعترف من قبل، خلال لقاءه مع الإعلامية "ريهام سعيد"، بأنه صارح زوجته الراحلة، بخيانته لها، لكنها سامحته عقب نوبة واسعة من غضبها، فدومًا كان الحب بينهما هو سيد العلاقة، والمتحكم الرئيسي بها.

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زواج الفنان الراحل من مديرة أعماله- عقب أعوام على وفاة زوجته- لشدة مرضه، ظل الفنان الراحل يرتدي "دبلة" الأخيرة، محتفظًا بذكراها من صور تذكارية ومواقف بينهما، على أمل أن يلتقي بها من جديد، ليلحق بها اليوم، تاركًا ذكرياتهما لأبنائهما.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، غيّب الموت الفنان عزت أبو عوف، عن عمر ناهز الـ70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيُّعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنان الراحل، كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات، أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها:

- أفلام "اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، ليلة البيبي دول".

- مسلسلات "عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، عفاريت عدلي علام".

- الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها "حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، الدخول بالملابس الرسمية"، كما أسس فرقة الـ"فور إم" مع شقيقاته.

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