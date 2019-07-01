"علّموا أولادكم".. أسعار 10 أماكن لممارسة طفلك السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

علّموا أولادكم السباحة لما لها من فوائد لا تُعد ولا تُحصى، وبالتزامن مع فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، يقدم "الخليج 365" أماكن ممارسة السباحة للأطفال وشروطها وأسعار.

الشروط اللازمة لسباحة الأطفال، وفق ما ذكرها زكريا عنان مدير إحدى أكاديميات السباحة في القاهرة:

1- أن يكون الجسم خاليا من الأمراض المزمنة مثل الضغط، والسكر، والقلب، والكولسترول.

2-التأكد من عدم وجود أمراض جلدية معدية مثل الجدري وفيرس سي والقرحات الجلدية.

3-الخضوع لبعض الاختبارات الجسدية لقدرة الطفل على التأقلم مع المياه، لأن بعض الأطفال لديهم "فوبيا" الخوف من السباحة والعوم بشكل عام، ويسمى تأهيل نفسي، ويستمر من 3 الي 4 أيام.

4-أن يخلو الجسم من حوادث سابقة أو جروح يمكن أن تتأثر بالمياه.

أماكن لطفلك لممارسة السباحة:

1- الأكاديمية الدولية للسباحة:

أكاديمية مخصصة في تعليم وتدريب الأطفال والشباب على هواية السباحة وتأهيلهم حتى الوصول للمسابقات.

وقيمة الاشتراك تبدأ من 400 جنيه للطفل في الشهر الوحد مقابل حصتين أسبوعيًا. العنوان دار المركبات طريق صلاح سالم.

2- أكاديمية كنوز للسياحة:

أكاديمية متخصصة في تعليم السباحة للأطفال من سن 3 لـ17 سنة، وقيمة الاشتراك شهريا مقابل حصتين أسبوعيًا تبدأ من 200 للطفل. والعنوان شارع العجوزة بجوار مسرح البالون الدقي.

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3- أكاديمية علواني للسباحة:

تقدم تدريبا للأطفال من سن 4 سنوات مرتين أسبوعيًا، لمدة أقصاها ساعة ونصف، وتبلغ تكلفة التدريب 830 جنيها للطفل شهرياً، و1500 جنيه للفردين، و2115 لـ 3 أفراد بالنسبة للمجموعات لجميع المراحل سيدات ورجال، أما التدريب الخاص فتكلفته 1125 جنيها. والأكاديمية تقع بالزمالك شارع الجزيرة، ومدينة الشيخ زايد بجوار مول العرب البوابة الثالثة.

4- كلية التربية الرياضية

يتراوح سعر تمارين الطفل من 295 إلى 400 جنيه خلال 6 حصص في الشهر، ويمكن لولي الأمر أن يضاعف عدد مرات الحصص إذا رغب في الاحتراف والدخول في مسابقات، كما تتيح الكلية تدريب السباحة للبالغين.

5- أكاديمية Splash Swimming:

أكاديمية تقبل الأطفال من سن 6 أشهر، ويحتاج صورة شهادة الميلاد وإقرار من ولي الأمر بخلو الجسم من أي أمراض مزمنة أو أوارم. ويبدأ السعر من 150 إلى 900 جنيه للطفل مقابل 8 حصص شهريًا، وعنوان الأكاديمية: شارع المسلة الإصلاح الزراعي الفيوم، والجيزة كورتينج بليس مول الجيزة.

6- نادي المطرية:

نادِ تذكرة دخوله للطفل 10 جنيهات وسعر حمام السباحة 20 جنيها، والعنوان ميدان المطرية القديم.

7- أكاديمية السباحة الألمانية:

تقدم خدمة مميزة لتفاوت المواعيد للتدريبات ما يناسب أوقات الدراسية، ويبدأ سعرها للطفل من 300 لـ500 جنيها خلال 8 مرات شهريًا، والعنوان: ستاد القاهرة مدينة نصر.

8- حمام سباحة روض الفرح:

هو حمام سباحة للأطفال والكبار، بينما مواعيد تدريب الأطفال يومي الاثنين والخميس مقابل 50 جنيها في الشهر لـ8 حصص، العنوان مركز شباب روض الفرج.

9- أكاديمية Adults Swimming:

وهي متخصصة في تعليم السباحة لسن 18 عاما فقط، وتستهدف المتدربين الكبار إلى حد كبير، ويمكنك هنا التمرن مع طفلك ومعايشة التجربة من جديد.

وقيمة الاشتراك للفرد من 450 جنيها خلال 8 حصص شهرياً، ويوجد لهم فروعا متفرعة داخل القاهرة منها الجيزة، المعادي، مدينة نصر، التجمع، الشيخ

زايد.

10-نادي الإعلامين 6 أكتوبر

نادٍ يمكن أن يمارس فيه الطفل هواية السباحة، مقابل 35 جنيها لليوم الواحد، و300 أو 400 جنيه8 في 8 حصص خلال الشهر الواحد .