بالصور| مع الفيلة والتماسيح.. أجمل حمامات السباحة في العالم لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي

في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، يتوافد السياح على البلدان الساحلية للاستجمام والاستمتاع بأجواء الشواطئ، بينما يفضل الآخرون الهروب من الحر وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء على حمامات السباحة التي يبدع في تصميمها مهندسي ومصممي الفنادق والمنتجعات الكبرى لتتنساب مع جمال الطبيعة وتعطي منظرًا جذابًا.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال النقاط التالية أجمل حمامات السباحة في العالم، والتي تقدم إطلالات رائعة على الطبيعة المحيطة تجعلك تشعر إنك تشاهد لوحة فنية، وفقًا لـ lifehack

1. Gold Energy Pool

يتمتع منتجع سانت ريجيس ذو الخمس نجوم في لاسا بالصين، بحمام سباحة يتميز بأرضيته المتلألئة. والمياه الدافئ حيث يتم ضبطتها على درجة حرارة تتراوح من 28 إلى 32 درجة مئوية.

يمكنك الاستمتاع في حمام السباحة بطلة رائعة على جبال الهيمالايا، وتتوفر جلسات تدليك القدم، وتقديم وجبات طعام. يبلغ سعر الليلة مقابل 300 دولار في الليلة.

2- Jade Mountain Resort Pool

يقع هذا المسبح في جزيرة سانت لوسيا، بـJade Mountain هو منتجع منعزل به أيضاً شاطئ خاص وإطلالة رائعة تسعرك بالاستجمام.

فهو يعتبر من الأفضل الأماكن المثالية لقضاء شهر العسل، تبلغ سعر الليلة الواحدة 1550 دولار .

3- Havasu Falls Natural Pool

لمحبي السباحة إذا كنت تبحث عن تجربة جديدة مشوقه، فعليك بالتوجه إلى شلالات هافاسو بالقرب من سوباي بولاية أريزونا الأمريكية.

مكان سحري يجتمع فيه عالمان، الثقافة التقليدية لشعب هافاسوباي المحلي، والطبيعة الأم المذهلة في كل مجدها.

يُسمح لعدد محدود من السياح بالزيارة، وستحتاج إلى الحصول على تصريح دخول من قبيلة Havasupai.

4. Chongwe River House Pool

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هل ترغب في الحصول على تجربة سفاري أثناء الاستمتاع بالسباحة؟ توجه إلى فندق Chongwe River House في Zambia ، وهو منتجع بوتيك مصمم على طراز فريد، به حمام سباحة يطل على نهر Chongwe.

يمكنك الاستمتاع ومشاهدة الحياة البرية مع السباحة والمناظر الطبيعية، واحتساء الكوكتيلات بسعر 550 دولارًا في الليلة في موسم.

5. The Cambrian Hotel Pool

تم تصنيف فندق Cambrian Hotel في Adelboden كأحد أفضل 20 فندقًا ومنتجعات صحية سويسرية في مدينة Adelboden ، ويضم مسبحًا لا متناهيًا يطل على جبال الألب ، ويفتح أبوابه على مدار السنة لنزلاء الفندق. تبدأ أسعار الغرفة المزدوجة من 216 دولارًا في الليلة .

6- Infinity Pool at Hotel Caruso

تم تجديد هذا القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن 11 في إيطاليا والذي يمتع بحمام سباحة يطل على البحر الأبيض المتوسط، والجبال المحيطة به.

7- The San Alfonso del Mar Seawater Pool

يدعي أن منتجع The San Alfonso del Mar Seawater الفاخر بتشيلي، يحتوي على أكبر حمام سباحة في العالم، يتميز بإطلالة مميزة على المحيط، وتشعر وكأنه جزء منه، يحتوي على غطاء شفاف يتخذ الشكل الهرمي.

8- Crocosaurus Cove Pool

هل أنت تعشق المغامرة؟.. يوفر لك حمام سباحة فرصة الغوص داخل مياه مليئة التماسيح في داروين، بأستراليا، حيث هناك أكثر من 200 نوع ، مع أكبر التماسيح المياه المالحة بطول خمسة أمتار.

يمكنك الغوص في قفص محمي 12 مرة في اليوم من الساعة 9:30 صباحًا حتى 5 مساءً. مقابل 160 دولارًا للشخص أو 240 دولارًا إذا كنت تأخذ زميلك الذي لا يعرف الخوف معك.

9- مسبح منتجع "ذا لايبريري"-كو ساموي في تايلاند.

يتميز بأرضية وجدران المسبح مبلّطة باللون الأحمر ما يعكس لونًا أحمر للمياه الممزوج بسحر لون البحر، ويجذب هذا المشهد كل من يراه.