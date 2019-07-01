بالصور| ليست خيالًا.. شاهد كائنات بحرية وأسماك صادفت صيادًا: "مرعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

فوجئ أحد الصيادين الروس ويدعى رومان فيدترسوف، بظهور أسماك ذات أشكال وألوان غريبة ومُرعبة، بعضها برتقالية زاهية، وبعضها داكن، وأخرى ذات أسنان بارزة وعيون منتفخة، تشبه مثليتها في المسلسلات الكرتونية.

يعمل رومان فيدترسوف، 39 عامًا، في صيد الأسماك التجارية، ويقضي معظم وقته على متن السفن البحرية، حسبما جاء بصحيفة " mirror" الإنجليزية.

وعثر فيدترسوف على هذه الأسماك في بحري النرويج وبارنتس، وبعضهم في شاطئ المحيط الأطلسي.

ولاقت الصور إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها من قبل الصياد الروسي، الذي علق عليها قائلًا، "يا إلهي لقد قتلوا كيني"، وهي جملة مشهورة من المسلسل الكرتوني الأمريكي ساوث بارك عن شخصية كيني التي تموت في كل حلقة.

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وأضاف أن "شقائق النعمان من اللافقريات البحرية ولا تملك هيكل عظمي، يوجد منها 1000 نوع بعضها سام للأسماك وأخرى سامة للإنسان".

وتتغذى شقائق النعمان على العوالق البحرية وبلح البحر والأسماك والجمبري، وتفرز النفايات من خلال فتحة الفم.

قال الصياد الروسي، رومان فيدترسوف، إنه أن أنشأ حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور البحرية مع أشخاص ربما لا تسنح لهم الفرصة لرؤيتها".

وعلق أحد رواد التواصل الاجتماعي، على الصور قائلًا، "لن أسبح في البحر مرة ثانية". وكتب آخر: "لهذا السبب لا أسبح في البحر".