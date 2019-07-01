إطلالات ميغان ماركل قبل الزواج وبعده.. استوحي منها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يوليو 2019 07:37 مساءً - من الطبيعي جداً أن تكون إطلالات «ميغان ماركل» قد اختلفت كثيراً بعد الزواج عما كانت عليه قبل الزواج، فشابة نجمة في «هوليوود» لن ترتدي كدوقة وزوجة أمير في قصر كينغستون.

وقد لاحظنا الفرق في إطلالات «ميغان» منذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها برفقة الأمير هاري؛ ليعلنا خطوبتهما، وبدأ التغيّر يحدث تصاعدياً، حتى تمكنت «ميغان» من التحول إلى أيقونة في الأزياء الراقية، التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

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وبالنظر إلى ما كانت «ميغان ماركل» تعتمده قبل الزواج وبعده، اخترنا لكِ الخليج 365 بعض الإطلالات التي يمكنكِ أن تستوحي منها الأزياء التي تتلاءم مع مناسباتك، إن كانت المناسبة تحتاج إطلالة كإطلالات «ميغان» قبل الزواج، أو مناسبة تحتاج إطلالة كإطلالات «ميغان» بعد الزواج.



إطلالات ميغان ماركل قبل الزواج

ميغان ماركل بالكروب توب



كانت الممثلة «ميغان ماركل» معتادة على ارتداء الملابس المكشوفة، ومنها صيحة الكروب توب، والظهر المكشوف، كما أنها كانت دائماً ما تظهر بالفساتين والتنانير المكشوفة، إضافة إلى الجينز العصري الممزق.

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وكانت «ميغان ماركل» من عاشقات الحقيبة ذات اليد الممتدة، والتي تسمح بحملها بطريقة عكسية للجسم، وكانت تتألق دائماً بمجموعة من الخواتم معاً مع التمسك بخاتم الإبهام.

وإطلالات ميغان ماركل الرسمية على السجادة الحمراء كانت مفعمة بالعصرية والجرأة.

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إطلالات ميغان ماركل بعد الارتباط بالأمير هاري

ميغان ماركل بإطلالة رسمية



استبدلت ميغان الكروب توب بالقمصان النسائية والفساتين؛ بتصميم محافظ كلاسيكي، كما أنها ارتدت مرة واحدة فقط الجينز الممزق أثناء حضورها دورة ألعاب رياضية مع زوجها الأمير، واعتمدت على البنطلونات الرسمية التي تناسب نمط حياتها الجديد.

وفيما يخص الفساتين والتنانير القصيرة، استبدلتها «ميغان» بالميدي التي تغطي الركبة دائماً، وفي بعض الأحيان فساتين طويلة.

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واعتمدت حقائب الكلاتش الأنيقة الكلاسيكية، التي تتناسب ومكانتها كدوقة، كما أن خواتمها اختفت؛ لأنّ الدوقات لا يعتمدن سوى الخواتم الألماس المزينة لإصبع واحد، أو اثنين على الأكثر.



ميغان ماركل تخالف تقاليد العائلة الملكية

ميغان ماركل بعد الزواج



وبرغم كل ذلك، في الكثير من المرات، اعتبرت إطلالات الدوقة «ميغان ماركل» مخالفة للتقاليد الملكية البريطانية، وعلى الرغم من تغيّر إطلالاتها؛ فإنها تعتبر أكثر جرأة من زوجة الأمير وليام «كيت ميدلتون».

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