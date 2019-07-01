كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يوليو 2019 07:37 مساءً - اطلالات كيت ميدلتون Kate Middleton في مختلف المناسبات الرسمية منها أو الكاجوال تشكل مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء حول العالم من مختلف الأعمار والأذواق، حيث أن أسلوبها في الموضة أنثوي وناعم وفيه لمسات عصرية خفيفة تناسب الجميع ولهذا فنحن ننصحك أن تنسقي اطلالاتك في السفر على طريقة كيت ميدلتون واليك بعض الأفكار.



كيت ميدلتون في فستان ماكسي معرق:



اختارت كيت ميدلتون Kate Middleton في أحد المناسبات الصباحية الكاجوال فستان ماكسي معرق بألوان تجمع بين الأحمر والأزرق والأبيض، بتصميم محافظ وأنيق وقد نسقت معه حذاء مريح مع كعب عالي مصنوع من القش وأكملت اللوك بنظارات شمسية كلاسيكية.

كيت ميدلتون في فستان ماكسي معرق



تنسيق كاجوال في البنطلون والقميص اعتمدته كيت ميدلتون:



تنسيق صباحي آخر مثالي للسفر اعتمدته كيت ميدلتون Kate Middleton حيث أنها اختارت بنطلون قماشي باللون البيج الداكن بقصة أرجل واسعة وطول وصل حد الكاحل وقد زينته خصره بحزام من الجلد باللون البني، ونسقت معه قميص ناعم من القطن باللون الأبيض وحذاء رياضي عملي ومريح.

تنسيق كاجوال في البنطلون والقميص اعتمدته كيت ميدلتون



فستان أنيق باللون الأبيض تألقت به كيت ميدلتون:



لاطلالة مسائية أثناء السفر استوحي من كيت ميدلتون Kate Middleton في هذا اللوك الذي اختارت فيه فستام ميدي باللون الأبيض بقصة الاوف شولدرز، نسقت معه حقيبة كلاتش صغيرة باللون الفضي وحذاء كعب عالي براق من الترتر من “جيمي شو” Jimmy Choo.

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فستان أنيق باللون الأبيض تألقت به كيت ميدلتون



اطلالاتك في السفر على طريقة كيت ميدلتون شاهدي الصور واستوحي من التنسيقات التي تناسبك.

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