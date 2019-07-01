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بالفيديو| طالبات الثانوية العامة يودعن الامتحانات بالرقص على أنغام "ليه بيداري كده"

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لم يستطعن الانتظار لحظة واحدة عقب الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة لتقرر مجموعة من الطالبات، الاحتفال بذلك داخل إحدى السيارات، بالرقص على أنغام أغنية "ليه بيداري كده" للفنانة روبي.

احتفالهن جاء بعد انتهائهن من أداء امتحان اللغة الثانية، الذي وصفوه بـ "السهل"، وابتعاده عن التعقيد، لتبدأ بذلك إجازتهن رسميا.

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حالة من الارتياح سادت بين طالبات الثانوية العامة عقب الانتهاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والتي شملت "الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الصينية، الإسبانية"، معربين عن سعادتهن بانتهاء ماراثون الامتحانات، وبدء الإجازة التي انتظرنها.

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