بالفيديو| حسين الجسمي يلبي أمنية طفلة مريضة ويغني معها

لبى المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، أمنية طفلة مغربية صغيرة كانت تسعى لمقابلته في ختام مهرجان "موازين" الغنائي.

ونشر "الجسمي" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو أثناء مقابلته الطفلة التي تدعى سجى نظمي، في غرفته الخاصة وذلك قبل بدء الحفل الفني، معلقًا عليه: "إهداء البطلة سجى.. من القلب".

وظهر "الجسمي" في الفيديو، وهو يغني مع الطفلة سجى، بعدما طلبت منه أداء أغنية "والله ما يسوى" معه، ثم غنيا سويًا أغنيته الشهيرة "وبحبك وحشتيني".

وأشار "الجسمي" في نهاية الفيديو، بأن الطفلة "سجى" مريضة إذ دعى إليها وتمنى لها الشفاء.

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وكان حسين الجسمي شارك متابعيه أيضًا عبر "تويتر" بعض صوره مع الطفلة سجى، وعلق قائلًا: "بهدف تحقيق أمنيتها، التقيتها وحققت هي أمنيتي أنا، الطفلة البطلة (سجى نظمي) لتهديكم جميعا مفاجآتها بالحفل الليلة.. من عيوني يا سجى".

ويذكر أن مهرجان "موازيين" تأسس في 2001 هو من أكبر الأحداث الموسيقية التي ينظمها المغرب سنويًا وأكثرها حضورًا من الجماهير المغربية والعربية رغم ما توجه إليه من انتقادات بشأن حجم الإنفاق الكبير لاستقطاب كبار النجوم، ويقام المهرجان تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس.

وأسدل الستار على الدورة الـ 18 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم" في المغرب، يوم السبت، بعدد من الحفلات الغنائية والموسيقية كان أبرزها حفل المغني الإماراتي حسين الجسمي.

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