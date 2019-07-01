إليسا عن تعرضها للتنمر عبر "السوشيال ميديا": آخر همي وملوش تأثير

ردت الفنانة اللبنانية إليسا، على التعليقات اللاذعة والتنمر "الإلكتروني" على مظهرها، عند نشرها صورها عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام".

وغردت إليسا، عبر حسابها موقع التغريدات الصغيرة على "تويتر"، قائلة: "لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي، وما إلو أي تأثير علي"، متابعة: "ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا أتركوهن بعقدهن يفشو خلقن.. أنا إليسا".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، التي حصدت ما يتجاوز الـ5200 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المتضامنة معها، والرافضة للسخرية والانتقادات اللاذعة، آخرها بعض التعليقات اللاذعة على صورتها عبر "إنستجرام"، المطلة فيها بأزياء كاجوال.

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في المقابل، انتقد يعض متابعيها أسلوب التهكم والإساءة للفنانة اللبنانية، ومن أبرز التعليقات: "عيب عليكم تخلون الشخص يحذف صورة لنفسه بسبب كمية كلام مؤذي وجارح، الدنيا دوارة"، و"شو هذا التنمر اتقو الله.. ضحكتك تسوى الدنيا كلها".

وتحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، في العام الماضي، عن تعرضها للتنمر، بسبب شكل "شفتيها"، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بالأردن.

وروت إليسا، أنها تلقت الكثير من التعليقات السلبية حول شفتيها، لكن ذلك لم يؤثر عليها، فكانت تقابل ذلك بسخرية قائلة: "أنا إليسا لما تقدروا تعملوا إلى عملتوا ابقوا أحكوا عن أي شغلة عندي"، مؤكدة أن مشكلة التنمر تؤثر بشكل أكبر على الأطفال الصغار، ويجب على الأهل متابعة الأمر والتحدث مع أطفالهم لمواجهة ما يعانوه في المجتمع من مضايقات.

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