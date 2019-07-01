ريهام سعيد تعلق على بكاء طفلة بسبب مرضها: متخافيش ربنا هيشفيكي ويشفيني

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على مقطع بكاء إحدى الأطفال، فور علمها بمرضها، والتي طالبتها بالشفاء، والعودة مجددًا، قائلة: "والله راجعه إن شاء الله بإذن الله متخافيش وربنا اللي بيشفي وهيشفيكوا وهيشفيني".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، لطفلة صغيرة من متابعي ومحبي الإعلامية، وهي في نوبة بكاء شديدة بعد معرفتها بمرضها ودخولها في وعكة صحية شديدة.

وقالت الطفلة خلال مقطع الفيديو: "ألف سلامة عليكي يا ماما ريهام، أول ما عرفت كنت هموت، علشان خاطري قومي، مش بتقولي خليكوا أقوياء، خليكي أنتي كمان قوية وقومي، علشان أنا هموت".

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وبصوت أجهشه البكاء تابعت: "مستنياكي تقولي حاجة، وعماله أقول يا رب تقول حاجة خايفة لما تقولي حاجة أكون مت، خليكي قوية علشان تعالجيني، أنا عايزة اتعالج، قلبي واجعني، وقرفت من العلاج، مش عايزة أخد علاج تاني".

واختتمت الطفلة رسالتها بالدعاء لها قائلةً:" أنا كل شوية أقول يا رب تشفيها وتقوم بالسلامة".

وكانت الإعلامية، نشرت مؤخرًا تدوينة على عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دعت فيه الله بشفائها.

وكتبت "ريهام": "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، ويا غافر الذنب أغفر لي وأعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

وحسمت رانيا شقيقة الإعلامية حقيقة مرضها، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف أنه يطلع على العين والمخ، حاجة ملهاش أي علاقة بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة"، متابعة: "هي الآن بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة".

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