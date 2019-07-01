تمديد معرض "كريستيان ديور" في لندن لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد نفاد كل البطاقات ومطالبات بالمزيد منها؛ قرر المسؤولون عن معرض "كريستيان ديور... مصمم الأحلام" الذي يحتضنه متحف "فيكتوريا آند ألبرت" في لندن تمديده إلى بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكان المسؤولون عن المعرض الأضخم والأكثر شمولية في المملكة المتحدة يعرفون تمامًا أنه سيكون من المعارض الناجحة، لكنهم لم يتوقعوا حجم الإقبال عليه، عندما حددوا نهايته في الـ 14 من شهر يوليو (تموز) الجاري.

ولخّص معرض كريستيان ديور مسيرة طويلة من الإبداع، تكاثفت فيها كل عناصر الابتكار والتاريخ والفن والحلم.

وتم عرض أشهر الفساتين التي صممتها الدار، بعضها تم استعارته للمناسبات من نجمات المجتمع والفن، وبعضها الآخر من أرشيفها الخاص.

ويحمل هذا المعرض عنوان "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" ليختصر مسيرة الدار منذ بداياتها في العام 1947 وحتى اليوم.

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ومن أبرز القطع التي تضمّنها المعرض، ثوبٌ صممه ديور في العام 1951 للأميرة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيت في عيد ميلادها الـ21.

كما يرسم هذا المعرض صورة مفصلة عن إرث دارDior انطلاقًا من مؤسسها كريستيان ديور مرورًا بجميع المصممين الذين تعاقبوا على إدارتها كإيف سان لوران، ومارك بوهان، وجيانفرنكو فيري، وجون غاليانو، وراف سيمونز، وصولاً إلى ماريا غرازيا كيوري التي تشغل حاليًا مركز المديرة الإبداعية في الدار.

فإذا كنتِ تخططين لزيارة مدينة الضباب لندن فلا تترددي في زيارة هذا المعرض الذي يجمع بين الثقافة والأناقة في جوّ مفعم بالجمال والترف.