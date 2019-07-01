بدون سمنة.. تعرفي على وجبات إفطار خفيفة وصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم؛ وتساعد على النشاط والحركة، على الرغم من إهمال الكثير تناولها.

لكن يمكنك تناول وجبات إفطار لذيذة ومغذية بل سوف تساعدك كذلك في إنقاص وزنك.

ويقدم لكم موقع "lifehack" وجبات إفطار خفيفة وصحية، لن تزيد وزنكم.

1- أكواب الشوفان

المكونات:

- نصف كوب من الشوفان.

- نصف كوب من اللبن.

- نصف كوب من الزبادي، ويمكن استبداله باللبن.

- يمكنك إضافة نصف كوب فواكه حسب الرغبة.

- نصف ملقعة كبيرة من زبدة البندق.

- رشة ملح خفيفة، وأضيفي سكر بحسب الرغبة.

الطريقة:

- اخلطي جميع المكونات وضعيها في برطمان، ثم ادخليها في الثلاجة واتركيها حتى تتجمد حتى الصباح.

2- بيض بالفلفل

يمكنك صناعة البيض العيون داخل قطعة من الفلفل الأخضر مع إضافة الملح والفلفل، بطريقة كلاسيكية، ويمكن إضافة قليل من مكسرات الكاجو حسب رغبتك.

3- بانكيك بالموز:

للعجين:

- كوب حليب

- بيضة

- كوب دقيق

-رشة ملح

- 3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

الطريقة، نخلط جميع المكونات، ونسخن المقلاة بعد دهنها بالزبدة أو الزيت.

ثم نصب جزء من الخليط ونتركه حتى النضج، ثم نكرر الطريقة للحصوص على عدد البانكيك الذي نريده.

للحشو

2 قطعة من الموز

2 بيضة

نخفق المكونات بالشوكة جيدًا، ونسويها في مقلاة ساخنة مع الزيت أو الزبدة.

4- وافل البيض:

للوافل:

- 2 كوب دقيق

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- 2 بيضة

- ملعقة كبيرة سكر

- 4 ملقعة صغيرة بيكنج بودر

- نصف ملعقة ملح صغيرة

- 2 كوب إلا بع حليب

- نصف كوب زيت

- ملعقة صغيرة فانيليا

نخفق البيض ثم نضيف السكر والدقيق والبيكنج بودر والملح والفانيليا، ثم نضيف اللبن ببطء مع التقليب.

نضيف الزيت ونمزج المكونات جيدًا

نسخن مقلاة الوافل بعد دهنها بالزت، ونضع جزء من العجين لحين النضج ونكرر الأمر حتى انتهاء الكمية.

5- مافن البيض

نخفق البيض مع الطماطم والفلفل وأي خضروات نرغب بها، ثم نصب الخليط في الصينية المخصصة للمافن، ونسويها في الفرن لمدة 20 دقيقة.

6- كوب البراونيز

يمكنكم تحضير حلويات البراونيز داخل مج وتسويته في الميكرويف

المكونات

- ربع كوب من حليب اللوز

- ربع ملعقة كبيرة فانيليا

- نصف ملعقة صغيرة من الدقيق

- ملعقة كبيرة كاكاو غير محلى

- نصف ملعقة سكر بني

- 12 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نخلط جميع المكونات جيدًا داخل الكوب، ونضعها في الميكروييف من 25 ل 35 ثانية.

7- خبز البيغل مع السلمون المدخن

العجينة

- 400 جرام دقيق

- ملعقة كبيرة خميرة

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زيت

كوب ونصف ماء فاتر

نخلط الخميرة مع الماء، ثم نضيفها إلى باقي المكونات بعد خلطها في العجان.

نترك العجين حتى تتخمر، ثم نقسمها ونشكلها، وتقلى في زيت حار.