"فرفوش ولا؟".. اعرف ترتيبك في الأبراج الأكثر فكاهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

يمتلك كل برج مستوى معين من الفكاهة وخفة الدم، بعضهم لديهم قدرة تمكنهم من تحويل شعورك بالحزن إلى سعادة وبهجة، بينما ترى في البعض الآخر أنهم يميلون إلى الجدية، يرون الحياة بوجهها المعقد.

"الخليج 365" يقدم خلال السطور التالية نسبة الفكاهة لكل برج، وفقا لتصريحات رانيا شارود خبيرة الأبراج.

- الجوزاء

يميل مواليد هذا البرج للمرح والهزار، لذلك يطلق عليه البعض صاحب السعادة، حيث تصل نسبة الفكاهة لديه إلى 100%، فهو يميل إلى حياة الشباب والضحك بكثرة.

- الحوت

يقترب من نسبة برج الجوزاء، حيث تصل نسبة الفكاهة لدى برج الحوت إلى 90%، فهو من عشاق الضحك والهزار، كما أنه يعيش الحالة لفترة طويلة، فهو بإمكانه أن يقضي طوال اليوم هكذا، لكونه لا يفضل الحزن والكآبة ويعمل جاهدا للبعد عنهم، كما يتمسك بالأمل حتى لو بسيطا.

- العقرب

يتميز بجاذبيته ورزانته، وفي المقابل يعرف بخفة الظل التي تصل أحيانا إلى 90%، على الرغم من جديته ولكن يميل إلى الفكاهة بصورة عفوية مبنية على موقف، لذلك يظل إحساس السعادة الذي يبثه في قلوب الآخرين لفترة أطول، لأنها نابعة عن موقف كلما تذكرته شعرت بالسعادة والرغبة في الضحك، وقد يوجد هذا الحس لدى المرأة أكثر ولكن في النهاية يكون العقرب من أكثر الأبراج صانعة للفكاهة.

- العذراء

يقترب هذا البرج من حيث الصفات إلى العقرب في الجاذبية والهدوء والرزانة، ولكن من أكثرها صنعا للضحك والمرح، فقد تصل نسبة ميله للفكاهة إلى 90% رغم صفة العقلانية لديه، لكونها نابعة عن موقف حقيقي.

- الحمل

يميل كثيرا لإسعاد الآخرين لذلك لا يفارق الضحك والهزار مطلقا، يتميز بخفة الدم وميوله الفكاهية، لذلك كثيرا ما يكون محبوبا لدى الأصدقاء والمحيطين، تصل نسبة الفكاهة لدى الرجل والمرأة لهذا البرج إلى 80 %.

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- القوس

يتعادل رجل وامرأة هذا البرج في نسبة الفكاهة والهزار، والتي تصل لـ 70%، ويتميزان بحبهم للمرح والضحك، لذلك يعتبر هذا البرج هو أيقونة "الشلة" في هذه الجزيئية.

- الأسد

شخص حبوب يميل للضحك ولديه حس فكاهي عالي، ولكن لا يكثر من ذلك إذا كان الأمر لا يستدعي هذا، فهو قادر على اختيار الوقت المناسب للهزار والمرح، لذلك لا تتعدى نسبة الحس الفكاهي لديه عن 50%.

- السرطان

يعيش حالة الفكاهة ولكن دون اكتمال، لأنه يفكر كثيرا في ماذا سيحدث غدا، فهو يخشى العقبات ويفكر كثيرا بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، لذلك لا يجد وقتا لصنع الفكاهة ولكنه يعرف كيف يعيشها، لا سيما المرأة فهي قادرة على خلق حالة من الهزار والضحك بعكس الرجل الذي يمكنه تحويل الموقف الفكاهي إلى حالة من النكد، وتصل النسبة لدى أشخاص هذا البرج إلى 50% فقط.

- الميزان

يتميز أشخاص هذا البرج بالوقار، لذلك يعتدلون في إحساسهم بالسعادة والمرح، فقد لا تتعد نسبة وجود الحس الفكاهي لديهم عن 50%.

- الدلو

برج معتدل أيضا يفضل الوسطية في كل شيء، لأنه يتميز بالهدوء والرزانة أكثر من الضحك والمرح، فقد لا تتعدى نسبة حبه للضحك والمرح عن 50%.

- الجدي

يميل الجدي للجد أكثر من الضحك والهزار، فهو برج عقلاني من الدرجة الأولى، يفضل تحمل المسؤوليات عن الجلوس مع الأصحاب لقضاء وقتا ممتعا، ولكن إذا أراد ذلك بإمكانه أن يخلق حالة غير تقليدية من السعادة لدى الآخرين إذ تصل نسبة الفكاهة 50%.

- الثور

تصل نسبة الفكاهة لديه إلى 40% فقط لأنه يفكر كثيرا في تحقيق طموحه، فهو برج عملي من الدرجة الأولى، قد يمرح ويضحك على موقف ما ولكن غير صانع للضحك وليس لديه حس فكاهي.