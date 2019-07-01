السويس مقصد عشاق الكرة.. إليك 7 وجهات سياحية لا يفوتك زياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

على ملاعب محافظة السويس تُقام مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي يجعلها مقصدًا لعشاق كرة القدم سواء من الجماهير المصرية أو الإفريقية، لذا نرصد في السطور التالية أبرز الوجهات التي يمكنك خلالها الاستمتاع وقضاء نزهات مختلفة ومتميزة.

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1- سلسلة جبال عتاقة

من أشهر جبال مصر تمتد بطول البحر الأحمر ويبلغ أقصى ارتفاع لقمته 870م، وهي كتلة انكسارية حادة عليها آثار التعرية، والسلسلة الجبلية التي تطل على الضفة الغربية لبداية ذراع خليج السويس في البحر الأحمر، تعد مجالًا رحبًا لممارسة تسلق الجبال.

والجبل بحسب البوابة الإليكترونية لمحافظة السويس، محدب هلالي الشكل ينتهي عند الحافة الشمالية الحادة، ويقال أن اسم عتاقة جاء من اسم اتيكا الذي ورد ذكره في بردية هاريس، وكان يستخرج من هذا الجبل خام النحاس في العصر الفرعوني، وكذلك بعض المعادن والأحجار.

2 -قناة السويس

ورغم أن الهدف من نشأتها ربط البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مباشرة، بهدف تنشيط التجارة، إلا أنه يمكنك الاستمتاع بمشاهده القوافل البحرية من سفن سياحية وتجارية واليخوت الضخمة.

3- بور توفيق

مدينة بور توفيق المطلة على البحر الأحمر، به ميناء بحري يمتد في خليج السويس، يتميز المكان بالأجواء الهادئة والمساحات الخضراء الممزوجة بالرمال الناعمة والشواطئ الساحرة، يأخذك للزمن الجميل حيث كانت تعتبر بور توفيق مقصد نجوم الفن منذ الثلاثينات، وتم تصوير فيها أفلام عديدة، حيث تم تصوير مشاهد فيلم ابن حميدو في العين السخنة، وحديثًا تم تصوير فيلم الممر بالسويس.

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كما شهدت مدينة السويس بطولات المدينة الباسلة بدءاً من قيام ثورة يوليو ثم العدوان الثلاثي ثم هزيمة 67 .

4-عيون موسى

من أكثر المناطق جذبًا للسياحة، ونُسبت عيون موسى إلى نبي الله موسى عليه السلام، وتقع على بعد 30 كم من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الشرق في سيناء، وهي مجموعة من الينابيع الطبيعية مختلفة السعة طمس عدد كبير منها، وهي مياه ارتوازيه عذبة إلى جانب مجموعة من النخيل.

5-العين السخنة

أكثر المناطق جذبا للزوار والسائحين الأجانب، لأنها تتمتع بجمال طبيعي نظرًا لوجودها في أحضان الجبال وطلتها على البحر.

تتمتع بالعديد من الجبال العالية والرمال الناعمة والمياه الصافية ويمكن للمصطافين ممارسة رياضة الصيد والغوص والتزحلق على المياه وتسلق الجبال وركوب التليفريك‫.‬

‎6-الجزيرة الخضراء

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تتميز الجزيرة الخضراء بالشعاب المرجانية، وتحتوي على مزار عسكري يشعرك بأجواء المعركة وقد زود المزار بكافتيريا وقاعة لعرض الأفلام التسجيلية الحربية وبيانات عن معارك 1973 - ويجد بالمزار التليسكوب الذى كان الإسرائيليون يستخدمونه لرصد مدينة السويس بعد حرب 1967 وحتى عام 1973.

7- ساند بيتش‫:‬

‎شاطئ يمتد من بعد ميناء الأدبية على بعد 20 كم من السويس في منطقة السخنة وبطول 32 كم تقريبا ويسمى شاطئ الرمال الناعمة وبه الكثير من المصايف للشركات (أنابيب البترول - السويس لتصنيع البترول - النصر للأسمدة) وغيرها وعلى امتداده تقع القرى السياحية المتعددة‫.‬