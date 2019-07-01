الزبادي وزيت الزيتون أساسي لحماية شعر السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 يوليو 2019 04:39 مساءً - مناطق الخليج بشكل عام معروفة بطقسها الحار في فصل الصيف، والذي يعرّض الصبايا للكثير من المشاكل بخاصة للشعر، ومن أجل حمايته عليكِ اختيار ماسكات مرطبة بشكل قوي بشكل أسبوعي.



الزبادي وزيت الزيتون من المواد الطبيعية المعروفة بترطيبها العالي للشعر، فهما يحتويان على البروتينات والكالسيوم والمعادن التي تغذي الشعر، وتحميه كذلك من الحرارة العالية. لهذا إليكِ ماسكات تحتوي على الزبادي وزيت الزيتون ومواد أخرى لـ حماية شعرِك. فوائد ماسك الزبادي للحصول على شعر صحيّ

ماسك الزبادي وزيت الزيتون مع الصبّار ماسك الزبادي وزيت الزيتون مع الصبّار - ملعقة صغيرة من هلام الصبّار الفريش

- ربع كوب زبادي

- 3 ملاعق من زيت الزيتون ماسك الموز لتطويل الشعر بسرعة خيالية



تحضير الماسك

اخلطي الزبادي وزيت الزيتون مع الصبّار، ووزعيه على شعرِك، واتركي الخليط يدوم لمدة 45 دقيقة.

ولا تنسي أن تغطي شعركِ بالنايلون لتطريب فعال.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر والشامبو.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا، إذ يعمل الصبّار على تهدئة الجلد والحماية من الالتهابات بفعل الحرارة العالية، بينما تغذي الزبادي بشرتكِ وتمنحها اللمعان الطبيعي، وزيت الزيتون يقوي الأطراف والخصلات. Advertisements

خلطات الزيوت الطبيعية مع الزبادي خلطات الزيوت الطبيعية مع الزبادي - 3 قطرات من زيت الخروع

- 5 ملاعق زيت زيتون

- 3 قطرات زيت جوز الهند

- ربع كوب زبادي زيوت تساعدكِ على نمو الشعر بسرعة



تحضير الماسك

اخلطي الزبادي مع الزيوت الطبيعية، ووزعيها على شعركِ بالكامل، وتأكدي أنها تتغلل داخل فروة الرأس.

غطي شعركِ بكيس بلاستيكي.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي شعركِ جيدًا بالشامبو.

كرري الخليط مرة كل أسبوعين على الأقل، لتشعري بالنعومة واللمعان لشعرِك.

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