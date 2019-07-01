بالصور| بدون "حلاوة".. ريهام حجاج تؤازر المنتخب الوطني مجددًا بصحبة أشرف ذكي

اعتادت الفنانة ريهام حجاج، على حضور مباريات المنتخب الوطني، منذ بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بصحبة زوجها، محمد حلاوة.

وأمس شاركت ريهام، متابعيها، بصورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك أثناء تواجدها في استاد القاهرة، بمباراة مصر وأوغندا، التي اُقيمت أمس.

وظهرت "حجاج" بصحبة الفنان أشرف زكي، والفنان الشاب محمد علي رزق، متألقة بتيشيرت أسود، مع بنطلون جينز، وشعر ويفي ذو أطراف شقراء، كما اعتمدت على المكياج الهادئ.

ولم يرافق "حلاوة" ريهام، على غير العادة، الأمر الذي أثار التساؤلات عنه.

وكانت الفنانة الشابة، نشرت مؤخرًا، مجموعة من صورها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في استاد القاهرة الدولي، أثناء حضورهما مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي، والتي فاز فيها منتخب الفراعنة بهدفين مقابل لا شيء.

وعلقت "حجاج"، على الصور التي نشرتها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "شكرا محمدي وصلاح.. فرحتونا، براڤو تريزيجيه والشناوي، الكاس لمصر إن شاء الله".

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وظهرت "حجاج"، داخل الاستاد، بإطلالة كاجوال، مرتدية "تي شيرت" أبيض غير منقوش، وبنطلون "جينز"، بصحبة زوجها محمد حلاوة، الذي احتضنها في إحدى الصور، وفي أخرى جماعية التقطاها برفقة مجموعة من زملائهما.

كما حرص الثنائي على حضور المُباراة الافتتاحية، بين مصر وزيمبابوي.

واحتفل "حجاج" و"حلاوة" بزواجهما، منذ أشهر، في حفل رسمي عقب تأكيد علاقتهما، بأحد المطاعم الشهيرة في إحدى المجمعات السكنية على طريق "مصر- الإسكندرية الصحراوي"، حسبما أكد مصدر مقرب من ريهام حجاج لـ"هُن"، وأحياه المطربان رامي عياش ومحمود العسيلي، اللذان ظهرا في عدد من المقاطع مع ريهام حجاج.

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