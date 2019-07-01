"سامية" تشارك في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي بالفيوم: شكرا يا ريس

وقفت سامية نصحي، الحاصلة على دبلوم تجارة، ولديها 4 أطفال، من مدينة الفيوم، بين السيدات اللاتي وقفن أمام غرفة المشورة بالمركز الطبي الحضري بالحادقة، في انتظار دورهن للاستماع إلى ندوة مصغرة عن كيفية اكتشاف سرطان الثدي بنفسها في حالة الإصابة.

"كنت جاية للمركز بالصدفة، لاقيت يافطة عن مبادرة الرئيس لصحة المرأة، وكان معي ابني الصغير، فقررت الخضوع للفحص للاطمئنان على نفسي".. هكذا بدأت "سامية" حديثها لـ"الوطن" حول مشاركتها في المبادرة.

وأضافت: "استمعت لندوة مصغرة بغرفة المشورة بالمركز، عن كيفية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي في حالة الإصابة به، ومتى أذهب إلى المستشفى أو المركز الطبي للكشف الطبي عنه".

وتوجهت "سامية" وبرفقتها طفلها الصغير، إلى الجانب الآخر من غرفة المشورة، لتقف بضعة دقائق أمام غرفة الفحص، وبعد أن جاء دورها، وقعت مديرة المركز الطبي، الفحص الطبي على السيدة، لتخرج إلى ابنها فرحة لعدم إصابتها بالمرض.

ووجهت "سامية"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه المبادرة المجانية، وطالبت الحكومة بتبني الكثير من المبادرات حتى ينعم المواطن المصري بصحة جيدة.

فيما تفقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أعمال المبادرة التي انطلقت، اليوم، في محافظة الفيوم ضمن 9 محافظات، شملتها المرحلة الأولى من المبادرة تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر"، وذلك لتوقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات والكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية مثل الضغط، والسكر، والسمنة، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، استكمالاً للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

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وتابع محافظ الفيوم، فعاليات المبادرة بالمركز الطبي الحضري بالحادقة، وتفقد مراحل التسجيل والكشف والندوات التوعوية التي يتم تنظيمها للسيدات أقل من 35 سنة، كما ناقش المترددات على المركز الطبي، مؤكدا ضرورة الندوات التوعوية بمخاطر الزواج المبكر وأهمية تنظيم الأسرة أيضا، ووجه وكيل وزارة الصحة، بضرورة زيادة عدد المقاعد المخصصة لانتظار السيدات.

وقالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، في تصريح صحفي، اليوم، أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، بجميع قرى ومراكز المحافظة، وأنه تم تخصيص 118 موقعاً، بمستشفى الفيوم العام، والمستشفيات المركزية، والرمد، والصدر، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، بكل ربوع المحافظة لاستقبال السيدات الراغبات في توقيع الكشف الطبي عليهن، من خلال 128 فريقاً طبياً من السيدات فقط.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم تدريب الفرق المشاركة في المبادرة، وعقد عدة اجتماعات تنسيقية بهذا الشأن، حيث تم تدريب فرق الإشراف بالإدارات الصحية ومديرية الصحة بمعهد ناصر بالقاهرة، كما تم تدريب أطقم الأطباء المشاركين في المبادرة بمركز الأورام بمحافظة المنيا.

وتابعت، أن الكشف ببطاقة الرقم القومي، وأن عدد السيدات المستهدفات بجميع قرى ومراكز المحافظة يبلغ 943 ألف سيدة، وأن يتم تقديم المشورة والتوعية للسيدات من سن 18 – 35 سنة، كما يتم تقديم خدمات الفحص والتحليل لجميع السيدات من سن 35 سنة فما فوق.

وقالت وكيل الوزارة، أنه في حالة الشك في إصابة إحدى السيدات بالسرطان، يتم تحويلها لإجراء أشعة الماموجرام بمستشفى الفيوم العام، ومن يثبت إصابتها يتم توجيهها لمراكز الأورام لتحديد نسبة الورم وصرف العلاج مجانًا.

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