كيم وكورتني كارداشيان تعتمدان فساتين جريئة بظلال النيون في عيد ميلاد لارسا بيبين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت ظلال النيون، من أبرز صيحات الألوان، التي اجتاحت جميع مدارج ربيع 2019، في سبتمبر الماضي. والآن وجد اللون طريقه إلى خزانات أفراد عائلة كارداشيان.

ففي حفل عيد ميلاد لارسا بيبين ليلة السبت في لوس أنجلوس، شوهدت كيم وكورتني كارداشيان، وهما ترتديان صيحة النيون، كلٌّ على طريقتها الخاصّة.

وبينما اختارت كيم فستانًا باللون الأخضر الليمونيّ، تميّز برقبة عالية، وكمّين طويليْن مثبتة بقماش حول أصابعها الوسطى، وأتى الفستان مزينًا أيضًا، بخطوط صفراء متعرّجة تتلاءم تمامًا، مع صندلها الأصفر بحزام الكاحل.

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واختارت كورتني فستان لانجيري أرجواني لامع، من علامة فيرساتشي، والذي أتى بأطراف مطرّزة بزخرفة سوداء من الدانتيل، ومثل كيم، اختارت كورتني أيضًا، صندلاً سوداء بحزام الكاحل.

يُذكر، أنّه ظهرت ظلال النيون على العديد من مدرجات ربيع وصيف 2019، بما في ذلك برابال غورونغ، وجيرمي سكوت، وأوف وايت، ومن بين المشاهير الذين احتضنوا هذه الصّيحة: كيندال جينر، آشلي غراهام وبيلا حديد، وغيرهن.