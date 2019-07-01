بالفيديو| بوسي شلبي تنشر فيديو طريف للراحل عزت أبو عوف مع محمود عبدالعزيز

نعت الإعلامية بوسي شلبي الفنان عزت أبو عوف الذى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

ونشرت بوسي مقطع فيديو يجمع بين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز والفنان عزت أبو عوف بجانب إلهام شاهين ودريد لحام، وعدد من نجوم الفن.

وعقب أبو عوف على مداعبات الساحر خلال تواجدهم في إحدى المهرجانات "الحكاية دي يابوسي بقالها 30 سنة، بيقولى أفتح عيادة".

ونشرت "بوسي" صورة آخرى تنعيه من خلالها قائلةً: "البقاء لله رحل الفنان الطيب عزت أبو عوف".

وظهر في مشهد طريف من المقطع المصور مداعبة النجم محمود عبدالعزيز للفنان الراحل عزت أبو عوف بذكر عددًا من إنجازاته وأعماله الفنية سواء في المسرح أو الأعمال السينمائية والتلفزيونية، "اعمل عيادة، مسرح ماشاء الله زي الفل، تلفزيون الله أكبر مفيش مسلسل الإ وهو موجود فيه، أفلام بقت بطولة بالإشتراك مع عزت أبو عوف، مذيع مع عمرو أديب، ومقدم برنامج في مهرجان القاهرة السينمائي، بقي موجود في كل حاجة، بقى 5 إم".

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وتشيّع جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.

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