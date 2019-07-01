بالفيديو| فنانة سورية تثير الجدل برقصة جريئة مع زوجها.. ومتابعون: "تيم الحسن"مش هيشوف

أثارت الفنانة السورية ديما بياعة الجدل مجددًا، بنشرها مقطع فيديو، يظهر وصلة رقص جريئة بصحبة زوجها، عبر خاصية "ستوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعد مرور أسبوع على تعرضها لانتقادات بسبب رقصها "الجريء" مع زوجها، على حد وصف العديد من متابعيها.

وأطلت "ديما" بفستان أسود ضيق، والذي تميز بأنه قصير ويحمل نقوش ورود متوسطة الحجم، فيما ارتدى زوجها ببنطلون و "تيشرت" فاتحان اللون، بالإضافة إلى "سترة" بدون أكمام، وقبعة رمادية اللون.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، رقص الفنانة السورية مع زوجها على نغمات أغنية أجنبية، ثم تقديمها وصلة رقص شرقي.

وخلال الساعات الماضية، تداول نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام" مقطع الفيديو، الذي حقق مئات الآلاف من المشاهدات، وعشرات التعليقات بين المعجب بانسجامها مع زوجها والمنتقد لجراءة رقصها، أبرزها: "رقص جريء وأوفر أوي"، و"فين الجراءة أيلي بتقولوا عليها، الفيديو مفيهوش حاجة، واحدة بترقص مع زوجها"، و"كفايا فيديوهات رقص هدمري صحتك"، و"طلتك حلوة"، و"على فكرة تيم طليقك مش عندك على إنستجرام، ومش هيشوف حاجة، فأهدى بقى".

Advertisements

كانت الفنانة السورية ديما بياعة نشرت رقصة جريئة مع زوجها الحالي، الذي يصغرها بسنوات، وارتبطت به بعد انفصالها عن الفنان السوري تيم حسن، خلال استضافتها في برنامج "أكلناها"، الذي يعرض على قناة "لنا"، ويقدمه الفنان السوري باسم ياخور، والذي تسبب في العديد من الانتقادات لها.

وكانت الفنانة السورية ديما بياعة قد انفصلت عن زوجها الفنان السوري تيم حسن، بعدما أنجبت منه طفلين، هما: "ورد" و"فهد".

​