"مكانتش مصدقة نفسها ومنعت من زيارته قبل الوفاة".. كواليس زواج عزت أبو عوف الثاني

كشفت مصادر مقربة، من أسرة الراحل عزت أبو عوف، لـ"الوطن" عن توتر العلاقة بين شقيقاته، وزوجته الثانية، ومديرة أعماله "أميرة" التي تزوجها في 2015، عقب وفاة زوجته الأولى "فاطيما".

وأضاف المصدر، إن الزوجة كانت ممنوعة من زيارته بالعناية المُركزة، حيث اقتصرت الزيارات على أبناءه وشقيقاته، وبعض المقربين.

كواليس زواج الراحل من مديرة أعماله:

في حوار سابق، مع الإعلامي وائل الإبراشي، سلط الراحل، الضوء على كواليس زواجه الثاني، من مديرة أعماله "أميرة"، عقب وفاة زوجته الأولى بثلاث سنوات، مؤكدًا إنه دخل في نوبات اكتئاب وتشنجات عصبية شديدة، ذهب على إثرها للمصحات النفسية، لتخطي تلك الأزمة، حتى قرر الزواج من مديرة أعماله، في 2015.

وعن كواليس الزواج، واختياره لمديرة أعماله قال: "أنا متجوزتش أي حد، دي واحدة عاشرتها واختبرتها، وحبتها، وكنت محتاج حد مخلص جدًا ياخد باله مني، لأني كنت تعبان جدًا".

وأضاف: "لما طلبت منها الجواز، اتسرعت ومكانتش مصدقة، فضلت ساكتة شوية لحد ما سألتني (أنت بتتكلم بجد)، خصوصًا إن فرق السن بينا كبير".

Advertisements

متابعًا: "قالتلي طبعًا أوافق اتجوزك، خصوصًا إني كنت محور اهتمامها من زمان وساعدتني، ودافعت عني كتير".

موقف ابنته من زواج أبيها:

كان "أبو عوف" أكد خلال اللقاء، عن انزعاج ابنته في البداية من زواجه، قائلًا: "كانت بتغير عليا حتى من مامتها، فطبيعي تغير من زوجة الأب، لكن لما تعاملت معاها تغير هذا الشعور".

موضحًا إن نجله "كمال" لم يكن معترضًا على زواجه، على عكس شقيقته "مريم".

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وتشيّع جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين. وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلانا لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي. وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.

​